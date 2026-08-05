В Петербург стали реже приезжать на уикенд

Северная столица за год стала менее популярной у путешественников, выбирающих короткие поездки на выходные, - о снижении интереса рассказал один из агрегаторов для планирования путешествий. При этом в общем зачете Петербург по-прежнему держит второе место после Москвы: на уикенд в столицу отправляются 19,9 процента путешественников, в город на Неве - 14,9 процента, в Сочи - 6 процентов.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин считает, что говорить об оттоке гостей пока рано. По его наблюдениям, турпоток из Москвы не ослабевает: количество "Сапсанов" на маршруте не сокращается, а иногда пускают и сдвоенные составы. Проблема, по его мнению, в другом: меняется формат поездки. Турист, приехавший утренним поездом, вечером того же дня может уехать обратно, а значит, статистика фиксирует туриста-экскурсанта, но не постояльца отеля. Часть гостей использует Петербург как транзитную точку - например чтобы дальше отправиться на "Ласточке" в сторону Рускеалы.

Еще один фактор - общее "одомашнивание" отдыха: люди все чаще остаются в своих регионах, объясняет Мусакин. Раньше это можно было списать на неопределенность с авиаперелетами - не всегда понятно, не задержат ли рейс. Сейчас к этому добавились перебои с топливом в ряде регионов, из-за которых внутренние поездки временно просели.

Но по мере того как ситуация с бензином выравнивается, спрос должен вернуться, особенно в августе: по словам эксперта, в Ленинградской области сейчас заметно больше отдыхающих, чем годом ранее.

Управляющий партнер и основатель компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова называет и другую причину: рост цен на проживание и логистику. Отдыхающие все активнее выбирают глэмпинги, поездки по своему региону или решают провести выходные дома, не тратясь на дорогу.

По ее словам, смещение фокуса на самостоятельное планирование поездок и использование агрегаторов бронирования привело к увеличению числа ликвидаций туристических фирм в полтора раза: традиционные агентства не выдерживают конкуренции с цифровыми сервисами.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова также объясняет этот тренд смещением спроса в сторону самостоятельного планирования поездок.

- В 2026 году около 70 процентов путешественников выбрали отдых внутри страны, но обратились в агентства лишь 11 процентов из них против 49 процентов при организации туров за рубеж. Часть спроса, пусть и небольшая (около процента), уходит на маркетплейсы, которые начали активно размещать пакетные туристические предложения. У отдельных туроператоров доля онлайн-продаж уже доходит до 20 процентов от общего объема.

Но есть и еще одна тенденция. На фоне общего снижения интереса к городу как направлению выходного дня Петербург остается безоговорочным лидером у студентов, следует из данных опроса платформы "Неравнодушный человек".

- Это может быть обусловлено удобной логистикой, - говорит Мусакин.- За одну поездку можно посетить Москву и Петербург, если начать путешествие из большинства регионов европейской части России.

Велибекова объясняет высокий интерес молодежи развитой инфраструктурой бюджетных хостелов и недорогого питания, доступным транспортом, а также богатой культурной жизнью и эстетикой города.