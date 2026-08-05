Туристы пожаловались на многочасовые очереди при въезде в Россию

Китайский турист сообщил в WeChat, что ожидание въезда в Россию через пункт пропуска «Краскино» заняло около 4 часов, тогда как китайскую границу группа прошла за 20 минут.

По словам блогера с ником «Дядя Антилопа», после въезда в Россию автобус долго стоял в очереди из-за большого количества транспорта и пешеходов у пункта пропуска. Он также обратил внимание на состояние дороги в Приморье от границы с Китаем до российского КПП: она, как написал путешественник, была в грязи и с выбоинами.

Пользователи китайских соцсетей, комментировавшие публикацию, в шутку назвали такой опыт «заморскими мучениями».

Еще один случай ожидания на этом направлении описала фотокорреспондент. По ее словам, 31 июля туристы провели в автобусе на межграничной территории около 4 часов. Выйти на улицу или воспользоваться туалетом пассажиры не могли.

Транспорт пропускали по очереди: сначала туристический автобус, затем фуру, после нее — автовоз. Такой же порядок, как сообщается, действовал и при движении в обратную сторону.

Во втором полугодии 2026 года пункт пропуска «Краскино» планируют модернизировать. После работ его грузовая пропускная способность должна составить до 650 грузовых автомобилей в сутки — в пять раз больше текущего уровня. Сроки завершения ремонта и то, изменится ли порядок пропуска туристических автобусов, в источнике не уточняются.

Ранее TourDom.ru писал, что туристический автобус попал в ДТП под Ярославлем: восемь пассажиров в больнице. Подробнее.