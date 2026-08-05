Росавиация сняла ограничения в аэропорту Сочи

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, введенные для безопасности полетов. Утром 5 августа на вылет задерживались 35 рейсов, следует из онлайн-табло аэропорта.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в соцсетях об отмене угрозы атаки БПЛА. По его данным, режим действовал почти три часа, а в Адлере и Сириусе работала ПВО.

Ограничения на работу аэропорта были введены для обеспечения безопасности воздушных судов, сообщили в Росавиации. После их отмены воздушная гавань вновь принимает и отправляет рейсы.

Судя по онлайн-табло, задержки всех утренних рейсов составляли от трех часов. На вылет было задержано 35 рейсов.

Пресс-служба аэропорта Сочи рекомендовала пассажирам следить за статусом рейса у авиаперевозчика: изменения направляют по контактам, указанным при бронировании. В терминале также следует обращать внимание на аудиообъявления.

Ранее TourDom.ru писал, что задержки рейсов в аэропорту Сочи достигали 13 часов и из графика выбились два десятка рейсов.