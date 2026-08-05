Тысячи предметов: что забывают туристы в аэропорту

За первые 6 месяцев 2026 года пассажиры аэропорта Внуково забыли более 14 тыс. вещей. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Чаще всего личные предметы оставались в зоне предполетного досмотра. В числе наиболее распространенных находок – сумки, кепки, мобильные телефоны, куртки, ключи, кольца, наушники, шарфы и кофты. Зонты, которые традиционно считаются одной из самых частых потерь, заняли лишь 10-е место.

Среди необычных предметов, оказавшихся в бюро находок аэропорта, сотрудники назвали топор, лопату, гантели, коньки, наручники, удочку, шезлонг, вьетнамские национальные головные уборы и шлем.

Во Внуково отметили, что значительную часть забытых вещей удается вернуть владельцам. Для поиска утерянного имущества пассажиры могут обратиться по электронной почте foundproperty@vnukovo.ru или по телефону +7 (495) 436-28-38.

Бюро находок работает во всех крупных аэропортах России, поскольку пассажиры регулярно оставляют личные вещи в терминалах, залах ожидания и зонах контроля. Чаще всего путешественники забывают небольшие предметы, которые сложно заметить в спешке перед вылетом: телефоны, документы, аксессуары и элементы одежды.