Кораблики в море и загорающие на пляжах: туристы отдыхают в Сочи под вой сирен

С самого утра 5 августа в Сочи воют сирены воздушной тревоги. В городе объявляли ракетную и беспилотную опасности. Только в 11 часов утра угроза миновала, но туристов опасности не пугают на побережье.

Местные жители и гости активно делятся в социальных сетях впечатлениями от отдыха.

Некоторые очевидцы сообщают, что над городом звучат предупреждения об атаке беспилотников, но прогулочные кораблики с отдыхающими продолжают идти по Черному морю.

Очевидцы рассказывают, что утром слышали сирену и взрывы в небе. На курорте работала система противовоздушной обороны. Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил жителей не игнорировать тревожные сигналы, а укрыться в безопасном месте.

Аэропорт Сочи утром был закрыт для приема и выпуска самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

В социальных сетях регулярно появляются ролики с побережья, не только из Сочи, на которых видно, как туристы и отдыхающие на пляжах реагируют на звуки сирен. Кто-то собирает вещи и спешит покинуть пляж, кто-то совсем игнорирует опасность.

А ведь такая беспечность может привести к трагедии. Сирена — не пустой звук, а сигнал к действиям, которые могут сохранить жизнь.

Напомним, 3 августа в результате атаки ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке погибли семь человек, включая четверых детей. 58 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти призывают туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности и укрываться в безопасных местах при объявлении воздушной тревоги.