Коми сделала ставку на паломничество и этнофестивали, чтобы удвоить турпоток

Республика Коми намерена развивать паломнические и событийные направления, чтобы нарастить въездной туризм. В регионе находится один из старейших храмов — Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, основанный в конце XIV века святителем Стефаном Пермским.

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Обитель, возрождённая в 1994 году после советского запустения, уже принимает паломников в гостинице на 100 мест, а проживание и питание предоставляются бесплатно.

Ключевым проектом стал «Великий Русский Северный путь» протяжённостью более 5000 км — маршрут от Москвы до Соловков, проходящий через 12 регионов и 14 объектов ЮНЕСКО. Коми встраивает в него свою часть, связывая паломников с православным наследием. Идея получила поддержку на федеральном уровне: презентация проекта прошла в январе 2026 года в Новодевичьем монастыре при участии представителей РПЦ и Минэкономразвития. Об этом сообщает «Интерфакс».

Одновременно власти делают упор на событийный календарь — фестивали «Горка» (старообрядческая культура), «Луд» (праздник коми-ижемцев) и «Живой воздух» с аэростатами. Глава Коми Ростислав Гольдштейн заявил, что развитие событийного туризма — приоритет, поскольку такие проекты напрямую работают на имидж республики. С января по июнь регион посетили около 105 тыс. туристов, что соответствует уровню прошлого года, но власти намерены увеличить темпы роста.

Напомним, что в Коми открыто более 7,7 тыс. вакансий, лидируют бюджетная сфера и промышленность. Ростислав Гольдштейн: Столичные повара познакомятся с национальной кухней Коми в рамках масштабного гастрокемпа.