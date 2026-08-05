Самолеты Turkish Airlines вместо Казани приземлились в Тбилиси

Аэропорт Казани с 4 утра не принимает и не отправляет самолеты: на работу авиагавани ввели временные ограничения. На этом фоне многие рейсы прибывают и отправляются с задержками.

© tourdom.ru

TK 3062 Turkish Airlines, летевший из Антальи, по данным сервиса Flightradar24, перенаправили на запасной аэродром в Тбилиси. По расписанию Boeing 737 должен был привезти туристов в Казань в 01:40. Теперь прибытие сдвинулось на 10 с лишним часов, до 12:00. В столице Грузии приземлился и TK 429 из Стамбула. В Татарстане его ожидают с 4-часовым опозданием, в 11:00.

На 6 часов смещается прибытие SU 1270 «Аэрофлота» из Москвы: пассажиров привезут в 13:35 вместо 07:35. На столько же опаздывают из Петербурга и Ташкента рейсы FV 6595 и C6 441 «России» и Centrum Air.

Не повезло и туристам, вылетающим сегодня в Турцию из Казани. Из-за позднего прибытия воздушного судна на 11 часов откладывается TK 3063 в Анталью, на 4 – TK 430 в Стамбул.

В Москву и Петербург пассажиры также отправляются с задержками. В частности, FV 6596 «России» улетит в Пулково с 6-часовым опозданием – в 15:15 вместо 09:15 по расписанию. А EO 2244 «Икара» по тому же маршруту выпустят в 13:45, с отклонением от графика на 5 часов. Пассажиры SU 1199 и SU 1269 «Аэрофлота» смогут отправиться в Москву на 4 часа позже назначенного времени – в 11:05 и 14:40.

Задержки рейсов в Сочи не превышают 3 часов. На такое время, в частности, отложили вылет RT 535 «ЮВТ Авиа» и N4 412 Nordwind.

Во второй половине дня заметных отклонений от расписания не наблюдается. Впрочем, по состоянию на 10:15 временные ограничения в аэропорту Казани пока не сняли.

Ранее, 1 августа, после введения временных ограничений на полеты в аэропорту Казани было задержано около 50 рейсов. Самолеты улетали в Сочи, Калининград и Стамбул с отклонениями от графика на 5–12 часов.