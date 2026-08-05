Сель сошел на курорте "Эльбрус" прямо по горнолыжным трассам

Мощный сель сошел по склонам Эльбруса на одноименном курорте и спустился до поляны Азау, где расположены гостиницы. Как сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ, в результате никто не пострадал, трассы и дороги повреждены.

© Российская Газета

Сель сошел в ночь на 5 августа, он начался чуть ниже станции "Мир" на высоте около 3500 метров и дошел прямо до поляны Азау на высоте 2350 метров.

"Все сети и оборудование канатных дорог без повреждений. Были повреждены горнолыжные трассы и технические дороги", - отметили в пресс-службе оператора курорта.

Канатная дорога продолжает работать в штатном режиме, работают станции от "Азау" до "Мира", а также новый участок в восточном секторе горы.

В Кавказ.РФ уточнили, что повреждения сель нанес незначительные, однако туристов попросили временно не ходить по экотропам в этом районе, пока сотрудники курорта не обследуют поврежденные участки.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон 2025/2026 на Эльбрусе закончился 5 июля и стал рекордным по продолжительности катания. Он продлился 247 дней - это на 23 дня больше, чем у прежнего рекорда, установленного годом ранее. Курорт перешел на летний режим работы. В районе горы доступно более 65 километров экотроп - к водопаду Азау-Су, в ущелье Гарабаши, от Поляны Азау до Чегета и другие.