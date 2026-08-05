Названы имена победителей конкурса «Покажи Москву!»

В столице подвели итоги конкурса "Покажи Москву!". Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что на состязание поступило около тысячи заявок от аттестованных гидов и любителей. Участники предлагали собственные маршруты по столице, посвященные культуре, архитектуре, спорту, гастрономии, кино и другим темам.

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Интерес к городу продолжает расти. В 2025 году турпоток в Москву обновил рекорд, достигнув 26,5 миллиона человек - на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Большинство приезжих выбирают классические экскурсионные маршруты, но все больше туристов хотят увидеть Москву в развитии - растущую, обновляющуюся, меняющуюся на глазах. Лучше всего о таком городе, конечно, могут рассказать сами москвичи, и конкурс "Покажи Москву!" предоставил им такую возможность.

Победителями признаны 26 человек. Кроме решения жюри, своих фаворитов выбрали жители города через проект "Активный гражданин" - в опросах приняли участие более 1,3 миллиона человек. Из профессиональных гидов эксперты выделили Ольгу Зотову с ее экскурсией по району Лефортово, а в категории любителей - Евгению Сперанскую с маршрутом по Басманному району.

Москвичи, голосовавшие в "Активном гражданине", выбрали победителей по округам. Среди них девятилетний Иван Саратовский, который приглашает посетить Музей Отечественной войны 1812 года и храм Василия Блаженного, и Анна Гороховская с прогулкой по национальному парку "Лосиный Остров".