Почему авторские туры могут быть небезопасны

Республика Алтай всегда привлекала любителей экстремальных путешествий. Но, чтобы такое путешествие было безопасным, важно правильно выбрать организатора тура, а не доверять свою жизнь "опытным проводникам" по объявлению.

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По закону организацией экстремальных и приключенческих путешествий должны заниматься туроператоры, которые имеют официальную аккредитацию и внесены в Федеральный реестр, а все инструкторы-проводники у них прошли спецподготовку и аттестацию. Однако на деле экстрим-туры - например, сплавы шестой категории сложности по реке Чулышман, - в республике зачастую организуют туркомпании, у которых нет ни специалистов, ни компетенций.

- Но самое страшное - так называемые "авторские туры", - рассказал корреспонденту "РГ" председатель правления Ассоциации туристской индустрии Республики Алтай (АТИРА) Сергей Зяблицкий. - Частное лицо по объявлению набирает группу любителей острых ощущений и в одиночку сплавляет их по Чулышману или ведет на Белуху. Интернет сегодня пестрит рекламой авторских туров, и многих она привлекает. Прежде всего ценой, которая на порядок ниже, чем хорошо организованные путешествия у официально работающих туроператоров. Контрольно-надзорные органы не следят за этим сегментом рынка, а беспечные туристы, стремясь сэкономить, не думают о своей безопасности. Поэтому полулегальные турфирмы и "авторы" туров процветают.

В Ассоциации туриндустрии привели пример: когда крупный туркомплекс, специализирующийся на высокогорных восхождениях, организует подъем на Белуху, то группу из десяти туристов ведут три-четыре опытных инструктора со всем необходимым снаряжением. При этом рядом отправляется в поход "автор" туров, который в одиночку ведет тридцать человек.

"Они экономят на всем, чтобы удешевить тур. И не задумываются, что будет с неопытными путешественниками, если с проводником что-то случиться. А если часть туристов не сможет идти дальше - что один проводник будет делать?", - удивляются специалисты.

Такие случаи в Республике Алтай уже были, и не раз. Несколько лет назад пожилая женщина при переходе через реку Аккем подвернула ногу и не смогла идти дальше с тургруппой. Проводник решил ее оставить, чтобы забрать потом. Но женщина исчезла, и даже спасатели не смогли найти пропавшую в горах.

- В Усть-Коксе у нас есть "автор" туров, который однажды в походе на Белуху разругался с тургруппой и бросил людей в горах, - говорит Сергей Зяблицкий. - Тогда ответственным туроператорам пришлось за свой счет спускать их вниз. При этом горе-проводник продолжает водить людей в экстремальные походы, и управы на него нет. Получается, что официально работающие туркомпании несут полную ответственность, их проверяют все инстанции, а с нелегалов взятки гладки - докажи сначала, что он за деньги водит группы, а не с друзьями ходит в горы.

По оценке АТИРА, сегодня до половины потока туристов, которые едут в Республику Алтай в экстремальные туры, проходит через нелегальных и "серых" организаторов. Эксперты Ассоциации считают, что во многом это связано с менталитетом российских туристов, которые гонятся за дешевизной, пренебрегая безопасностью. Ведь экстремальные туры примерно на тридцать процентов дороже обычных.

- При этом найти ответственных организаторов путешествий несложно - они все внесены в Единый федеральный реестр туроператоров и в их рекламе всегда указан реестровый номер, - подчеркнул Сергей Зяблицкий.

Кстати

В ГУ МЧС России по Республике Алтай напомнили, что для неподготовленных туристов, прохождение категорийных спортивных маршрутов может быть смертельно опасно. И руководитель группы несет персональную ответственность за жизнь и здоровье всех членов группы.