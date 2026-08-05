«К такому надо привыкнуть». Турист рассказал о жизни на Чукотке

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала на Чукотке и рассказала, что этот регион живет по своим правилам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, многое из того, что для жителей других регионов обыденно, на дальнем северо-востоке России выглядит иначе.

«Икра здесь — ресурс, а рыба — почти как отход. Рыбаки забирают икру, а тушу отдают чайкам или первым встречным. Для человека с материка, где красная рыба лежит в магазине по цене хорошего ужина, к такому надо привыкнуть», — такими фразами описала увиденное Лисейкина.

Она добавила, что овощи и фрукты на Чукотке стоят дороже мяса, промысел китов и других морских зверей разрешен, белые медведи нередко заходят в гости, самолет можно ждать неделями, а зимой дорог больше, чем летом. Кроме того, россиянку поразило, что лето там длится около двух недель.

«Формально лето длиннее, но теплых дней, которые ощущаются как настоящее лето, очень мало. Я была на Чукотке в начале августа — самый сезон. Нам повезло с несколькими днями, когда можно было ходить в толстовке. Это и был пик тепла», — призналась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в селе Лорино на Чукотке и описала жизнь в нем фразой «продукты завозят раз в год». Она рассказала, что морские суда доставляют туда товары в короткий период навигации, когда море освобождается ото льда. Из-за этого жителям приходится заранее рассчитывать запасы.