Возврат за отмененные туры в Крым может растянуться до полугода

Возврат денег за аннулированные поездки в Крым может занять до полугода, предупредила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью «Интерфаксу» 4 августа. К концу июня поездки отменили около миллиона человек, а компенсации получили только 30 тысяч туристов — это 15% от всех отказавшихся. Туроператоры уже вернули 1,5 млрд рублей, но это лишь верхушка айсберга: сроки зависят от каждого отеля, а процесс затягивается из-за разницы в процедурах возврата.

© runews24.ru

Отмена поездок в Крым обернулась для туристов долгим ожиданием возврата средств. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что процесс может занять до полугода.

«Политика возвратов зависит от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой прошлого года, возвраты могут занимать и длительное время — до полугода», — пояснила она.

Масштаб отказов впечатляет: к концу июня поездки аннулировали около 1 млн человек, а компенсации получили только 30 тысяч туристов. Это всего 15% от всех отказавшихся. Туроператоры уже вернули 1,5 млрд рублей, но эти суммы покрывают лишь малую часть обязательств.

Правительство выделило 4,3 млрд рублей субсидий, однако они предназначены крымским предпринимателям, а не туроператорам. Поэтому компании вынуждены возвращать деньги из собственных средств, что создаёт колоссальную нагрузку на ликвидность.

«Туроператоры, со своей стороны, ведут работу с отелями по минимизации сроков возврата и в большой части случаев возвращают свои собственные средства», — отметила Ломидзе.

Туроператоры активно работают с гостиницами, чтобы ускорить этот процесс, но часто вынуждены возвращать средства из собственных резервов. По оценке АТОР, при среднем чеке поездки в Крым в 45–50 тысяч рублей общий объём аннулированных бронирований оценивается в 20–25 млрд рублей. Из них непосредственно на туроператоров приходится 5–7 млрд. Эти средства уже были перечислены отелям и направлены на текущие операционные расходы: обновление территорий, ремонты, выплату зарплат, закупку продуктов. Мгновенный возврат этих сумм отелями туроператорам физически невозможен.

Ассоциация туроператоров России обратилась в правительство с просьбой разрешить перенос дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания — по аналогии с постановлениями, действовавшими в период пандемии. В АТОР настаивают: отсрочка не ударит по туристам, а позволит сохранить устойчивость туристической отрасли.

Туристы, в свою очередь, не сидят сложа руки. Часть из них всё же отправилась в Крым — в основном на личных автомобилях, багажники которых забиты канистрами с бензином. В июне был увеличен лимит провозимого топлива до 200 литров. Автотуристы составляют 75% всего потока. В июне полуостров посетили 600–650 тысяч человек, потратив около 24 млрд рублей.

Остальные туристы переориентировались на другие направления. Чаще всего выбирали Анапу, реже — Абхазию и Дагестан. Однако наибольший прирост бронирований получили отели и санатории средней полосы, в том числе Подмосковья, расположенные на естественных водоёмах. Эксперты отмечают, что произошло большое перераспределение спроса в пользу регионов, где ситуация с топливом и безопасностью не столь острая. Если через полгода деньги не вернут, у туристов останется возможность обратиться в суд — режим ЧС, введённый в Крыму 26 июня, служит для них дополнительным аргументом.