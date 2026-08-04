«Все орут, рыба без холодильника…» Туристка раскритиковала отдых на Черноморском побережье
Туристка раскритиковала отдых в Лазаревском. Женщина в июле провела 8 дней на Черноморском побережье, а потом в соцсетях рассказала, что ей не понравилось.
Во-первых, толпы, особенно на пляже:
«Ковид ничему не научил… Что такое социальная дистанция, все забыли. Что такое личные границы, вообще никто никогда не знал».
Поведение отдыхающих ей напомнило сражение:
«Они хватают, бегут, орут, толкаются руками».
Досталось и системе общественного питания: огромное количество столовых с жирной пережаренной пищей, санитарное состояние которых вызвало у нее большие вопросы.
«Рыба лежит без холодильника, шницели, над которыми висят мухоловки», – говорит туристка.
И добавляет:
«Найти приличный кофе – надо сильно постараться».
Ее рассказ вызвал жаркие споры. Одни ее поддержали:
«Подписываюсь под каждым словом». «Раз там были. И больше ни ногой!»
Другие не согласились: «Народу мало сейчас, в столовых все свежее, вкусное, персонал старается».
«Неделя, как оттуда: сервис на любой кошелек. Есть, где шикарно, а есть, где бюджетно – выбирает каждый сам. Если вы хотели и дешево, и шикарно, то так не бывает», – пишут туристы, довольные отдыхом.
А часть участников дискуссии удивилась:
«Странные люди: едут на море и жалуются, что много народу. Это курорт, там так и должно быть. Не нравится, когда людно и шумно, сидите дома. Хотите красиво отдыхать – платите».
Тем временем туристка выложила второе видео, в котором рассказала, что ей понравилось: «Невероятная природа – до восторженных слез. И теплое море». И сообщила о планах вернуться на побережье зимой.