Интерес к экотуризму вырос в три раза за пять лет

Федеральные особо охраняемые природные территории в прошлом году посетили 23 млн человек, что свидетельствует о росте интереса к экологическому туризму более чем в три раза за последние пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

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"С начала года 11 млн человек посетили федеральные особо охраняемые природные территории. За последние пять лет интерес к экологическому туризму вырос более чем в три раза: с 7 млн посетителей в 2020 году почти до 23 млн в прошлом. Чтобы отвечать на этот спрос, мы развиваем инфраструктуру и создаем условия для комфортного и безопасного отдыха, сохраняя уникальную природу", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Поясняется, что на развитие туристической инфраструктуры до 2030 года планируется направить порядка 25 млрд рублей. Свыше 1 млрд рублей предусмотрено на 41 проект в 29 национальных парках в этом году. Финансирование позволит создать новые экологические тропы и эколого-туристические комплексы, визит-центры, музеи, смотровые площадки.

Федеральная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России занимает 76,3 млн га. Для посещения открыты специально выделенные участки, их общая площадь - около 6 млн га. По данным Минприроды, протяженность маршрутов и экологических троп на этой территории достигла 17 тыс. км, туристам доступны 260 визит-центров, 142 музея и 136 площадок для наблюдения за дикими животными.