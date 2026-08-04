Как аттестация отсеивает непрофессиональных гидов

Некоторые экскурсоводы так испугались аттестационного экзамена, что ушли из профессии, сказала НСН гид по Санкт-Петербургу Екатерина Прокофьева, добавив, что профессионалы могут спокойно пройти аттестацию, немного подготовившись по имеющимся вопросам.

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В России аттестованы и внесены в единый реестр 22 тысячи гидов-переводчиков и экскурсоводов, но в ряде регионов ощущается нехватка специалистов в высокий туристический сезон, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании в правительстве по развитию внутреннего туризма. Прокофьева отметила, что нововведение не только дисциплинирует рынок, но и помогает отделить настоящих профессионалов от тех, кто делает ставку на самопиар.

«Это серьёзный процесс, который требует подготовки даже от опытных гидов, проработавших более 10 лет. Экзамен — дело серьёзное. Многие из моих коллег испугались его, а кто‑то даже ушёл из профессии. Сейчас все гиды обязаны проходить аттестацию раз в пять лет. Если у человека есть опыт, бояться особо нечего. Если компания нанимает несертифицированного гида, она рискует — так же, как и сам гид: за работу без аттестации предусмотрены штрафы. Проверки действительно проводятся. Такая система отсекает тех, кто умеет эффектно презентовать себя как блогера, но не является хорошим экскурсоводом. Можно грамотно выстроить пиар, но при этом владеть очень поверхностной информацией — аттестация как раз и фильтрует таких специалистов», — сказала собеседница НСН.

Прокофьева также поделилась нюансами самой процедуры аттестации и объяснила, с какими сложностями сталкиваются гиды при подготовке к экзаменам.

«Где‑то гидов действительно не хватает, но компания, с которой я сотрудничаю, с такой проблемой не сталкивается. Сложности могут возникать, когда человеку нужно получить сразу несколько аттестаций: сдать много разных экзаменов очень непросто. Найти многопрофильных гидов действительно бывает проблематично. Экзамен включает большое количество вопросов — все они размещены на сайте, и по ним можно готовиться. Если человек работает не первый год, на большую часть вопросов он сможет ответить сразу. Кроме того, есть около 30 устных вопросов — они довольно объёмные. Часть из них относительно новая для гидов: это так называемая новая туристическая география, когда нужно рассказать о новых местах. Чаще всего такие локации не входили в классические маршруты, и на подготовку к этим вопросам, конечно, требуется больше времени», — добавила эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев сказал НСН, что государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше.