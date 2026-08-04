Трасса М-4 «Дон»: где есть бензин и какие пробки на пути к морю

На трассе М-4 «Дон» 4 августа сохраняется высокий автомобильный поток в сторону черноморских курортов Краснодарского края. Водители сообщают о пробках на подъездах к морю и ограничениях по отпуску топлива на отдельных АЗС.

Пробки на подъездах к морю

Утром 4 августа на федеральной трассе под Горячим Ключем образовались традиционные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 11:30, протяжённость затора достигала 5 километров. Между селом Хребтовое и Молдавановкой затор также составил около 5 км. Небольшие заторы зафиксированы у поселка Архипо-Осиповка, Геленджика и Новороссийска.

Кроме того, плотное движение транспорта наблюдается на трассе А-147 Джубга — Сочи. Заторы у Джубги в сторону Сочи — 3 км. Также придётся постоять в Туапсе и поселке Лазаревское.

Ситуация с бензином на М-4 «Дон»

В Горячем Ключе сегодня работают 15 из 17 АЗС. На большинстве заправок введены ограничения: бензин отпускают от 30 до 50 литров на один автомобиль, дизельное топливо — от 50 до 200 литров. Отпуск топлива в канистры запрещён на всех АЗС.

АИ-92 доступен на 15 заправках — на АЗС сетей «Татнефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Лукойл», Rusoil и «Роснефть». Из них на 4 АЗС сетей «Лукойл» и «Роснефть» топливо отпускают только по топливным картам. АИ-95 — на 14 заправках, АИ-100 временно отсутствует, дизельное топливо — на 15 заправках.

В Новороссийске по состоянию на 09:00 отпускают топливо 29 АЗС. На всех заправках введены ограничения: топливо отпускают только в топливные баки и не более 50 литров на один автомобиль. АИ-100 нет в наличии, АИ-95 — на 20 АЗС, АИ-92 — на 23 АЗС, ДТ — на 27 АЗС.

Наличие топлива на других курортах Кубани

В Анапе работают 25 АЗС. На 5 АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, на 9 АЗС есть ограничения по литражу. АИ-92 — на 21 АЗС, АИ-95 — на 22 АЗС, АИ-100 временно нет, ДТ — на 25 АЗС.

В Сочи работают 50 АЗС. В наличии: АИ-100 — на 19 АЗС, АИ-95 — на 35 АЗС, АИ-92 — на 37 АЗС, ДТ — на 44 АЗС. На АЗС «Роснефть» действуют лимиты — не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на одну машину, для станций на трассах эти объёмы увеличены до 50 и 300 литров соответственно.