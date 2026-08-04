В национальном парке «Таганай» заметили необычные грибы — рядовку репоногую, которая пахнет фруктовым мылом. Они выросли раньше обычного срока. Об этом агентству сообщили в «КП-Челябинск».

Ещё недавно этот вид считали разновидностью мыльной поганки. Но микологи выяснили, что у них много отличий. У рядовки репоногой утолщённое основание и нежно-розовая ножка, похожая на маленькую репу — отсюда и название.

Запах у гриба специфический — приятный, слегка напоминает моющее средство. Его можно есть, но на любителя. А вот мыльную поганку лучше не пробовать: у неё сильный банно-прачечный запах, она несъедобна и токсична.