В лесах Таганая выросли необычные грибы с запахом фруктового мыла
В национальном парке «Таганай» заметили необычные грибы — рядовку репоногую, которая пахнет фруктовым мылом. Они выросли раньше обычного срока. Об этом агентству сообщили в «КП-Челябинск».
Ещё недавно этот вид считали разновидностью мыльной поганки. Но микологи выяснили, что у них много отличий. У рядовки репоногой утолщённое основание и нежно-розовая ножка, похожая на маленькую репу — отсюда и название.
Запах у гриба специфический — приятный, слегка напоминает моющее средство. Его можно есть, но на любителя. А вот мыльную поганку лучше не пробовать: у неё сильный банно-прачечный запах, она несъедобна и токсична.
«Рядовки в этом году вышли на свет раньше своего срока. Не дожидаясь середины августа, открыли начало фенологического сезона ранней осени», — рассказали в пресс-службе парка «Таганай».