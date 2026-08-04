Тихие пляжи: где можно отдохнуть без толп и лишнего шума

Отпуск наконец начинается, а хочется одного — спокойно посидеть у моря, послушать шум волн и хотя бы на время забыть о суете. К счастью, в Сочи еще остались пляжи, где не приходится искать свободное место среди сотен отдыхающих.

Одно из таких мест — Уч-Дере. Это почти километровый дикий галечный пляж, рядом с которым нет автомобильных дорог. Вместо привычных пальм здесь растут сосны, поэтому даже в жаркий день можно найти естественную тень, отмечает канал «».

Берег покрыт крупной галькой, поэтому без аквашузов или плотного коврика отдыхать будет не слишком удобно. Во время шторма заходить в море не стоит: волны поднимают камни со дна. Инфраструктуры здесь почти нет, поэтому воду и еду лучше взять заранее.

Еще одно спокойное место — пляж «73-й километр» на окраине Сочи. Берег здесь узкий, галечный и обычно малолюдный.

Рядом проходит железная дорога, но многих это не смущает: море чистое, вода прозрачная, а благодаря волнорезам купаться комфортно даже при небольшом волнении. Кафе, магазинов и раздевалок нет, зато неподалеку можно арендовать лежак в одном из отелей.

Тем, кто хочет совместить спокойствие с привычными удобствами, подойдет пляж «Светлячок». Он находится недалеко от центра Сочи и оборудован всем необходимым: лежаками, душевыми, кабинками для переодевания, кафе и ресторанами. В сезон здесь работают спасатели и медики.

Берег покрыт смесью мелкой гальки и песка, вход в воду плавный. Единственный минус — непростой спуск к морю и сложности с парковкой летом.

Если хочется чистой воды и спокойной атмосферы, стоит обратить внимание на Головинку. Пляж расположен между Лоо и Туапсе и считается одним из самых тихих на побережье.

Вода здесь настолько прозрачная, что дно хорошо видно даже на глубине. Правда, из-за впадающей рядом реки Шахе море обычно немного прохладнее, чем в других районах Сочи.

При этом необходимая инфраструктура есть: работают кафе, закусочные, душевые, туалеты и кабинки для переодевания.

Еще одно интересное место — пляж «Крылья Балтики», расположенный недалеко от границы с Абхазией. Здесь можно выбрать между дикой частью побережья и благоустроенной зоной с душевыми, кафе, кабинками и прокатом сапов.

На территории есть автокемпинг и бесплатная парковка. Берег галечный, вход в море плавный, а вода остается прохладной благодаря реке Псоу.

Тем, кто планирует отдых в Сочи, стоит помнить еще несколько простых вещей. Самыми комфортными месяцами считаются май, июнь и сентябрь — людей меньше, а цены обычно ниже, чем в разгар сезона. На галечных пляжах выручают аквашузы. И главное — во время шторма лучше не заходить в море и не выходить на волнорезы.

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