Туристическому мегапроекту «Пять морей и озеро Байкал» предрекли пятилетнюю просрочку

Сейчас ведётся вялое строительство в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», однако сроки готовности явно перенесут на несколько лет, сказал НСН Алексан Мкртчян.

Сроки реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» будут сдвинуты на несколько лет, возможно реализация завершится к 2035 году, сказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

В России создадут 12 новых круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, в 38 из них работы уже идут. Мкртчян отметил, что из‑за сложности координации между разными источниками финансирования заявленные планы вряд ли удастся выполнить в срок.