Авиакомпания Nordwind сегодня предложила сэкономить на билетах, объявив распродажу сразу на три сезона. Редакция TourDom.ru проверила, есть ли выгода на популярных туристических направлениях этой осенью.
Оказалось, сэкономить получится. Причем даже за пределами дат, обозначенных в акции - это рейсы, начиная с 21 сентября. По маршруту Москва – Сочи 25 августа можно улететь за 7,5 тыс. руб. в одну сторону без багажа. Это лишь немного дороже предложения «Победы» за 7,3 тыс. руб. У других перевозчиков билеты стоят от 9 тыс. руб. Самые низкие цены на этом направлении по акции – от 4,5 тыс. руб. – доступны уже после январских каникул.
У туристов с Урала тоже есть возможность сэкономить на перелете к Черному морю в бархатный сезон. Например, 10 сентября билет из Екатеринбурга в Сочи стоит 9,2 тыс. руб. Даже у базового перевозчика аэропорта Кольцово – «Уральских авиалиний» – он примерно на тысячу дороже, а у «Аэрофлота» цена выше почти вдвое. 24 сентября можно найти билет за 6,4 тыс. руб. Конкурировать с этим предложением способна лишь «Победа», которая 25 сентября продает билеты от 5,5 тыс. руб.
В Калининград из Москвы в начале осени можно улететь за 4,6 тыс. руб. Например, такая цена доступна 6 сентября. У «Уральских авиалиний» и «Победы» билеты стоят от 5 тыс. руб., у «Аэрофлота» – от 7 тыс. руб. А 27–28 сентября на распродаже можно найти билеты всего за 3,1 тыс. руб. У остальных перевозчиков стоимость на одну-две тысячи выше.
У туристов из Казани есть вариант сэкономить на турецком направлении, которое не широко представлено на распродаже. С 21 сентября и до конца осени билеты в Стамбул в одну сторону предлагают от 10,1 тыс. руб. Единственной сопоставимой по цене альтернативой остается «Победа», однако даже у нее стоимость начинается от 15 тыс. руб. У Turkish Airlines – от 25 тыс. руб.
Ранее TourDom.ru писал, что на распродаже «Бархатный сезон» «Уральских авиалиний» самые привлекательные предложения оказались доступны в конце осени и даже в декабре, а не в те даты, с которыми обычно ассоциируется у туристов этот период.