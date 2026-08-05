Авиакомпания Nordwind сегодня предложила сэкономить на билетах, объявив распродажу сразу на три сезона. Редакция TourDom.ru проверила, есть ли выгода на популярных туристических направлениях этой осенью.

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Оказалось, сэкономить получится. Причем даже за пределами дат, обозначенных в акции - это рейсы, начиная с 21 сентября. По маршруту Москва – Сочи 25 августа можно улететь за 7,5 тыс. руб. в одну сторону без багажа. Это лишь немного дороже предложения «Победы» за 7,3 тыс. руб. У других перевозчиков билеты стоят от 9 тыс. руб. Самые низкие цены на этом направлении по акции – от 4,5 тыс. руб. – доступны уже после январских каникул.

У туристов с Урала тоже есть возможность сэкономить на перелете к Черному морю в бархатный сезон. Например, 10 сентября билет из Екатеринбурга в Сочи стоит 9,2 тыс. руб. Даже у базового перевозчика аэропорта Кольцово – «Уральских авиалиний» – он примерно на тысячу дороже, а у «Аэрофлота» цена выше почти вдвое. 24 сентября можно найти билет за 6,4 тыс. руб. Конкурировать с этим предложением способна лишь «Победа», которая 25 сентября продает билеты от 5,5 тыс. руб.

В Калининград из Москвы в начале осени можно улететь за 4,6 тыс. руб. Например, такая цена доступна 6 сентября. У «Уральских авиалиний» и «Победы» билеты стоят от 5 тыс. руб., у «Аэрофлота» – от 7 тыс. руб. А 27–28 сентября на распродаже можно найти билеты всего за 3,1 тыс. руб. У остальных перевозчиков стоимость на одну-две тысячи выше.

У туристов из Казани есть вариант сэкономить на турецком направлении, которое не широко представлено на распродаже. С 21 сентября и до конца осени билеты в Стамбул в одну сторону предлагают от 10,1 тыс. руб. Единственной сопоставимой по цене альтернативой остается «Победа», однако даже у нее стоимость начинается от 15 тыс. руб. У Turkish Airlines – от 25 тыс. руб.

Ранее TourDom.ru писал, что на распродаже «Бархатный сезон» «Уральских авиалиний» самые привлекательные предложения оказались доступны в конце осени и даже в декабре, а не в те даты, с которыми обычно ассоциируется у туристов этот период.