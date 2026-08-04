«Пять морей и озеро Байкал»: в России появятся новые круглогодичные курорты

12 новых круглогодичных курортов появятся в России в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Об этом во вторник, 4 августа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.

По его словам, в 2026–2027 годах регионам выделят по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Вместе с тем правительство намерено модернизировать 75 аэропортов, в 38 из них работы уже идут.

Также премьер-министр обратил внимание на комплекс инструментов господдержки, благодаря которым в стране возводят 300 гостиниц на 63 тысячи номеров и 40 круглогодичных объектов, среди которых — аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений. Общий объем инвестиций составит около 1,6 триллиона рублей.

— Отечественная туристическая отрасль динамично развивается, становится более разнообразной, ориентированной на людей всех возрастов, уровней дохода, сфер интересов. Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру, — цитирует Мишустина ТАСС.

Тем временем Северная Осетия вошла в число самых востребованных регионов для внутреннего туризма. Путешественников привлекают не столько бюджетные условия, сколько аутентичная природа, древние башни.