На курорте «Манжерок» внедрят биометрическую регистрацию на авиарейсы

На всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай планируют внедрить систему, которая позволит гостям проходить регистрацию на авиарейс и сдавать багаж с использованием биометрии. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, значительная часть сервисов для гостей будет работать в безбарьерном формате. При заселении в гостиницу и выезде из нее биометрическая идентификация позволит отказаться от большинства привычных процедур. В частности, при выезде из отеля турист сможет оставить чемодан на ресепшене, после чего багаж автоматически зарегистрируют на рейс и доставят непосредственно на борт самолета, а самому пассажиру не потребуется отдельно проходить регистрацию в аэропорту.

Греф также отметил, что уже сегодня гостиничные номера оснащены голосовым помощником, с помощью которого можно решать бытовые вопросы. В перспективе на курорте планируется запустить беспилотные шаттлы, которые будут перевозить гостей от парковки к горнолыжным трассам.

«Манжерок» является крупнейшим курортом Республики Алтай, развитием которого занимается Сбер. В 2023 году здесь был открыт пятизвездочный отель на 304 номера — крупнейший объект премиум-класса в Сибири.