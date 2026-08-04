Как школьники и учителя помогают в разработке турмаршрутов по РФ

Школьники и их учителя помогли разработать 200 туристических маршрутов в 48 регионах РФ в рамках проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна". Все они рекомендованы для включения как в урочную, так и во внеурочную деятельность, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева на совещании по туризму под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Что касается образовательной программы "Классная страна" по образовательному туризму, то здесь в этой программе у нас участвует 48 регионов. 200 маршрутов были разработаны. В чем особенность? Что образовательные маршруты разрабатывают сами школьники и учителя вместе с экспертами-профессионалами. И очень важно, что сегодня эти маршруты министерством просвещения рекомендованы для включения как в урочную, так и во внеурочную деятельность", - сказала Чупшева.

Она уточнила, что в проекте участвовали 400 школ, а маршруты позволяют проводить занятия как по гуманитарным наукам, в частности по истории, так и по точным, например, физике и химии.

Также Чупшева сообщила, что совместно с правительством РФ агентство подготовило федеральный закон, который закрепляет понятие национальной тропы, а также позволяет определить оператора и паспорт данного экологического объекта. Всего в стране насчитывается порядка 1,8 тыс. национальных троп, однако ранее правила их обустройства, проведения экскурсий и безопасности не регламентировались.

Программа АСИ "Классная страна" направлена на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель - создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма. Программа реализуется АСИ совместно с группой компаний "Просвещение".