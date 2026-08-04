Министр рассказал о проблемах с кадрами в туризме

Туристическая отрасль сталкивается с нехваткой кадров не из-за отсутствия выпускников профильных направлений, а из-за низкой привлекательности условий труда. Для решения проблемы необходимо пересмотреть существующие подходы к подготовке специалистов, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По словам министра, сегодня профильное образование получает более 52 тыс. студентов в 272 университетах и филиалах. Ежегодно вузы выпускают около 9 тыс. специалистов, тогда как потребность рынка труда составляет порядка 4 тыс. человек в год.

При этом, несмотря на превышение числа выпускников над расчетной потребностью отрасли, компании продолжают испытывать кадровый дефицит. Как отметил Валерий Фальков, одна из главных причин заключается в недостаточно привлекательных условиях работы, из-за чего молодые специалисты после окончания учебы выбирают другие сферы с более выгодными предложениями.

Отдельной проблемой министр назвал низкую эффективность системы целевого обучения. В 2025 году по этому механизму в туристической сфере было принято только 44 человека, менее 10% от доступного количества мест. В 2026 году заявки на формирование целевого приема подали лишь 11 организаций, создав в общей сложности 21 место.

Валерий Фальков пояснил, что ситуацию осложняет структура отрасли: значительная часть компаний в туризме относится к частному сектору и по действующему законодательству не может выступать заказчиками целевого обучения. В связи с этим Минобрнауки предлагает изменить подход к механизму подготовки кадров.

Глава ведомства также указал на необходимость повышения практической составляющей туристического образования. По его словам, многие выпускники обладают хорошей теоретической базой, но испытывают сложности с применением современных инструментов отрасли, например систем бронирования и цифрового продвижения.

В рамках перехода на новую модель высшего образования планируется увеличить объем практических занятий примерно в 1,5 раза, а также расширить междисциплинарный подход. Студенты смогут формировать индивидуальные образовательные траектории с учетом требований работодателей и реальных задач отрасли.

Еще одной проблемой остается нехватка преподавателей, обладающих актуальным опытом работы в туризме и гостеприимстве.