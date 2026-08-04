Туристические маршруты России вошли в международные каталоги

В АСИ назвали число регионов РФ, чьи маршруты вошли в международные туркаталоги
Туристические маршруты из 25 регионов России, созданные по программе развития въездного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ), вошли в международные каталоги, они рассчитаны на привлечение туристов из Китая, Турции и Ближнего Востока. Об этом сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева на совещании по туризму под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Что касается программы въездного туризма, ее мы реализуем совместно с Министерством экономического развития, с Центром стратегических разработок. И ее главная цель - это как раз формирование конкурентного туристического продукта для иностранных туристов. И регионы здесь подошли очень ответственно, разработав туристические маршруты для туристов из Китая, из Индии, из Турции, для туристов с Ближнего Востока. Всего участвовали 65 регионов, в финал вышли 25 регионов. И сегодня эти туристические маршруты включены, в том числе и в международные каталоги, и в наш национальный каталог Discovery Russia", - сказала Чупшева.
Она уточнила, что проект продолжается, и выразила надежду на активное участие регионов в будущем.
"Мы, конечно, надеемся, что регионы будут открывать новые маршруты, интересные, концептуальные для именно иностранной аудитории. Потому что интерес к нашей стране, конечно, растет", - отметила Чупшева.
Также она сообщила, что АСИ реализует проект по гастрономическому туризму.
"Он также очень широко развивается в нашей стране, и мы узнаем нашу страну в том числе через вкусы, через локальные продукты. На сегодня у нас всего только 12% ресторанов отмечают себя как рестораны с локальной кухней. Мы надеемся, что в рамках этого проекта, конечно, доля таких ресторанов будет расти", - добавила гендиректор АСИ.