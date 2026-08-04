Туристические маршруты России вошли в международные каталоги

Туристические маршруты из 25 регионов России, созданные по программе развития въездного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ), вошли в международные каталоги, они рассчитаны на привлечение туристов из Китая, Турции и Ближнего Востока. Об этом сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева на совещании по туризму под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Что касается программы въездного туризма, ее мы реализуем совместно с Министерством экономического развития, с Центром стратегических разработок. И ее главная цель - это как раз формирование конкурентного туристического продукта для иностранных туристов. И регионы здесь подошли очень ответственно, разработав туристические маршруты для туристов из Китая, из Индии, из Турции, для туристов с Ближнего Востока. Всего участвовали 65 регионов, в финал вышли 25 регионов. И сегодня эти туристические маршруты включены, в том числе и в международные каталоги, и в наш национальный каталог Discovery Russia", - сказала Чупшева.

Она уточнила, что проект продолжается, и выразила надежду на активное участие регионов в будущем.

"Мы, конечно, надеемся, что регионы будут открывать новые маршруты, интересные, концептуальные для именно иностранной аудитории. Потому что интерес к нашей стране, конечно, растет", - отметила Чупшева.

Также она сообщила, что АСИ реализует проект по гастрономическому туризму.