Новая жемчужина Золотого кольца: чем Тверь привлекает туристов

Древняя русская Тверь недавно прогремела в информационном пространстве - ее наконец-таки включили в Золотое кольцо. Достаточно провести в городе один день, чтобы понять: город станет настоящим украшением самого популярного туристического маршрута России.

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Развитие Твери, что столетия назад, что сейчас определяется во многом географией. В древние времена здесь сходились торговые пути из Северного Причерноморья в сторону Балтии, а сегодня город располагается на федеральной трассе из Москвы в Санкт-Петербург.

Из столиц сюда легко добраться не только на машине. Из Москвы, скажем, сюда курсирует ежедневно десяток электричек и примерно столько же поездов дальнего следования. Выбор - на любой карман и график. Скажем, "Сапсан" домчит вас примерно за час, но и обойдется это в шесть тысяч рублей, а обычная городская электричка даст возможность неспешно насладиться видами из окна, но всего-то за 600 с небольшим рублей. Выбираем оптимум: на "Ласточке" за 900 рублей - и быстро, и относительно недорого.

Уже на выходе из вокзала целая толпа туристов осаждает первые локации для фото - сакраментальную инсталляцию "Я люблю Тверь" и красивейший собор Александра Невского.

Мария с семьей, которые, кстати, оказались подписчиками "Российской газеты" - опытные путешественники, выбираются куда-то почти каждые выходные. Бюджет такой поездки - транспорт, перекусы, билеты на выставки и в музеи, примерно 10 тысяч рублей, что дороговато даже для москвичей.

- Но что поделать. Дома сидеть совсем не хочется, - вздыхает Мария. Они с мужем изъездили уже, но вот именно в Тверь приехали второй раз, чего обычно не делают. - На редкость красивый город. Здесь можно посмотреть и архитектуру разных эпох, очень красивый и чистый исторический центр, и очень красивая природа. Нам с мужем обязательно хотелось показать это дочери.

Чтобы начать экспресс-путешествие по Твери, Мария советует идти прямиком на Набережную, воспетую Пушкиным. Так и делаем, а самый быстрый путь - вдоль старых путей, по которым, судя по ржавым рельсам, давно не ходит местный трамвай. Попутно попробуем поговорить с кем-то из местных и узнать, что они думают относительно последних новостей. Оказывается, что найти их не так-то и просто, город буквально наводнен туристами. Удается, наверное, попытки с шестой.

- Здравствуйте, а вы тверчане... тверичи...тверцы? Как, кстати, правильно?

Вариант "тверцы" моих собеседниц, двух женщин, прогуливавшихся с собачкой, откровенно повеселил, а вот первые два наименования оказали в равной степени верными

- "Тверичи" это более архаичный вариант, и он кому-то нравится больше, а "тверчане" более современный, литературный. Говорят и так, и так.

Алевтина Михайловна сейчас на пенсии, проработала учительницей начальных классов почти 40 лет. Она рассказывает, что де-факто Тверь всегда была одним из самых популярных туристических городов центральной России, ничем не уступая популярным Ярославлю или Владимиру.

- Что для нас изменится сейчас? Да, ничего особо. Набережная, исторический центр и так вылизаны. Возможно, приведут в порядок окраины, дворы, многоэтажки, чтобы все выглядело прилично. Все-таки под развитие туризма в стране выделяются немалые деньги.

К дополнительному наплыву туристов тверчанки относятся спокойно.

- Только вы напишите, чтобы не шумели сильно и не мусорили. А так мы всем рады.

Через полчаса неспешной прогулки открываю для себя потрясающий вид на изгиб реки Тьмаки и одну из древнейших местных церквей - Покровскую. Удивительное и по красоте, и по духу место! В церковь, кстати, пустили в шортах, хотя обычно такое не приветствуется. Все же люди здесь очень добрые и гостеприимные, в чем всего за один день удалось убедиться не раз.

Мне очень хотелось продолжить свой путь по берегу Тьмаки к Волге, но не тут-то было. Вполне приличная парковая зона сначала перешла в протоптанную дорожку, которая, в свою очередь, сменилась непроходимой чащей. Вот и одно из направлений для работы - прямо напрашивается создание здесь оборудованной пешеходной зоны. Ну а пока приходится возвращаться на протоптанную туристами "тропу" в центральную, историческую часть. Что же, здесь действительно есть, на что посмотреть. Десятки домов - каждый со своей историей. Фотографируйте, грузите в поисковики и читайте - очень познавательно и интересно.

Выходим на Набережную. Виды здесь одни из самых лучших, что приходилось видеть в поездках по нашей бескрайней стране. Окаймленная двумя автомобильными мостами из двух эпох - Волга здесь просто фантастическая, а виды домов, составленные по принципу единого фасада, своей роскошью и изяществом напоминают лучшие европейские города, например, Венецию. Отдельное удовольствие - посмотреть на это прямо с воды, прогулки на катерах и небольших пароходиках являются здесь популярнейшим развлечением. Да и удивительно недорогим.

Зайдем в город немного с другой стороны. В исторической части - огромное количество достопримечательностей, памятников, музеев. Причем, многие из них появились совсем недавно, как раз под увеличивающийся не по дням, а по часам поток туристов. Мария, хозяйка небольшого тематического музея, рассказывает гостям Твери о быте и традициях тверских карел. Когда-то она, карелка по маме, увлеклась этим этносом, выучила язык, собрала целую коллекцию их исконных орудий труда, бытовых предметов.

- На удивление, к этой теме очень большой интерес, люди заходят интересуются, заказывают экскурсии. В моем музее почти всегда есть люди, - не без гордости говорит Мария.

На втором этаже дома-музея, которому, по словам Марии, больше 200 лет, живет его нынешняя хозяйка, а когда-то он принадлежал герою Отечественной войны Федору Глинке. К сожалению, дверь оказалась заперта, а жаль - домик крайне колоритный и рассказать о нем нынешняя владелица наверняка могла немало интересного.

И таких захватывающих дух мест здесь не счесть. Телефон от постоянной съемки фото и видео разряжается быстро, не спасает даже запасной пауэрбанк. Напоследок можно посетить памятник знаменитого шансонье Михаила Круга. Удивительно, но именно здесь - самая большая очередь, даже больше, чем у изваяний Пушкина и Афанасия Никитина. А невдалеке кто-то включил на портативной колонке бессмертный хит: "...этапом из Твери зла немерено". Что ж, есть у города и такая слава...

За один день посмотреть Тверь удалось лишь мельком и лишь в небольшой его части. Конечно, для более или менее обстоятельного знакомства с городом нужно хотя бы два-три дня, а лучше провести здесь целую неделю. А ведь есть еще и окрестности - с храмами, монастырями, природными и архитектурными памятниками, которых просто не счесть. Хотя даже такое краткое знакомство не оставляет сомнений: сочетание городских красот и достопримечательностей, а также гостеприимных, радушных людей, безусловно, сделают Тверь очень важной и популярной частью Золотого кольца России.