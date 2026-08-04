Два дня в Ярославле: готовый маршрут для всей семьи

Ярославль отлично подходит для короткой летней поездки: за два дня реально обойти главные достопримечательности. Большинство знаковых мест исторического центра, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в пешей доступности друг от друга, так что можно спокойно гулять, не тратя время на транспорт. Летом особенно приятно сочетать прогулки по набережной с посещением музеев и парков, а также детскими развлечениями - получится насыщенный и комфортный маршрут.

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Почему стоит приехать в Ярославль летом

Летом столица Золотого кольца наиболее живописна. Набережные утопают в цветах и зелени, работают музыкальные фонтаны на Стрелке, а по Волге курсируют теплоходы. Уютную атмосферу создают летние веранды кафе и ресторанов. Благодаря комфортной температуре это лучшее время для долгих прогулок.

Поездка на уик-энд не требует сложного планирования: маршруты логичны, транспорт ходит регулярно, а дорога из Москвы занимает меньше трех часов на "Ласточке". Так приехать можно уже в пятницу вечером.

Центр Ярославля полностью внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец градостроительной реформы Екатерины II. Главная его прелесть - отсутствие крутых холмов и компактность: знаковые достопримечательности удобно соединить в один маршрут.

Для первого знакомства достаточно двух дней: можно без спешки погулять по центру и увидеть главные достопримечательности, а также в зависимости от интересов посетить разнообразные музеи или отправиться в речной круиз. При путешествии с детьми в программу легко добавить парк развлечений или крупнейший в Центральной России зоопарк.

Маршрут первого дня: главные достопримечательности Ярославля

Удобный пеший маршрут по центру Ярославля логично выстроить от площади Волкова по Первомайскому бульвару к памятнику Николаю Некрасову, затем по Волжской набережной к Стрелке, от нее по Которосльной набережной к музею-заповеднику, после к Советской площади с храмом Ильи Пророка. Завершить его можно прогулкой по пешеходным улицам.

Длина этого маршрута 5-6 километров. Неспешный поход с осмотром ключевых точек и короткими остановками на фото займет около 4-5 часов, а с посещением музеев - до 7-8 часов.

Лучшие фотографии получаются:

у цветника в Казанском монастыре;

у губернаторской беседки на Волжской набережной;

на верхней площадке Стрелки с видом на слияние Волги и Которосли;

у памятника Ярославу Мудрому на нижнем ярусе Стрелки;

с колокольни Спасо-Преображенского монастыря (музей-заповедник);

у церкви Ильи Пророка;на пешеходных улицах центра Ярославля.

На прогулке нельзя пропустить театр имени Федора Волкова, памятник Николаю Некрасову, губернаторскую беседку, Ярославский художественный музей, Волжскую набережную, Стрелку, Ярославский музей заповедник, церковь Ильи Пророка и пешеходные улицы исторического центра.

РИА Новости

Театр Волкова

Ярославль - родина первого в России профессионального театра. На площади около театра стоит памятник его основателю Федору Волкову. Само здание в стиле московского классицизма построено в 1911 году. За театром в сторону Волги тянется Первомайский (ранее Казанский) бульвар, разбитый после возвращения ярославских офицеров из Парижа в 1814 году - любимое место прогулок у горожан.

Казанский монастырь

Обитель была основана в начале XVII века после отступления от города польских интервентов. Здесь хранился ярославский список с иконы Казанской Божией Матери. Сейчас монастырь впечатляет масштабным Казанским собором в стиле позднего классицизма и разбитым перед ним цветником. К нему удобно подойти, двигаясь по Первомайскому бульвару к Волге.

Волжская набережная

Идеальное место для променада. От монастыря можно выйти к набережной около памятника знаменитому русскому поэту Николаю Некрасову, чья жизнь связана с ярославской землей. Прогулка по двухуровневой Волжской набережной - один из самых приятных способов узнать Ярославль. По пути стоят церковь Рождества Христова и церковь Николы Надеина, губернаторские беседка и дом (сейчас - Ярославский художественный музей), видовые площадки, старинные особняки, среди которых выделяется так называемый дом Андрея Болконского (считается, что именно в нем умер князь из "Войны и мира"), Митрополичьи палаты XVII века, Успенский собор.

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Стрелка Волги и Которосли

На слиянии рек, по преданию, был основан Ярославль. Летом на Стрелке работают светомузыкальные фонтаны, а с обзорных площадок открываются панорамные виды на речные просторы и расположенный на другой стороне Которосли храмовый комплекс в Коровниках. Здесь же находится памятник основателю города Ярославу Мудрому.

Ярославский музей-заповедник

Музей расположен на территории бывшего Спас-Преображенского монастыря (иногда его называют "Ярославским кремлем"). Именно здесь была найдена рукопись "Слова о полку Игореве". В монастыре стоит увидеть Спасо-Преображенский собор - старейшее каменное здание города (XVI век), - Святые ворота с дозорной башней, экспозиции по истории Ярославля и коллекции древнерусского искусства. На осмотр территории и основных выставок закладывайте 1,5-2 часа.

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Церковь Ильи Пророка и Советская площадь

От музея-заповедника по пешеходной улице Нахимсона можно пройти к Советской площади, где расположена церковь Ильи Пророка. Это одна из жемчужин ярославского зодчества XVII века. Храм знаменит полностью сохранившимися уникальными аутентичными фресками артели Гурия Никитина. Архитектурный ансамбль площади считается эталоном классицизма времен Екатерины II. Рядом с храмом расположен бронзовый макет исторического центра Ярославля, на котором удобно увидеть пройденный маршрут и наметить план дальнейшей прогулки.

Центр Ярославля, полностью входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, спланирован по регулярному плану XVIII века. Пешеходные улицы Кирова, Максимова, Нахимсона, Андропова, Депутатская улица и Депутатский переулок погрузят в атмосферу старинного города с его особняками, аркадами Гостиного двора и старинными храмами.

Во время прогулки поищите фигурки медведиков - маленьких бронзовых скульптурок, посвященных разным аспектам истории города. На предложенном маршруте можно увидеть оперного певца, актера, журналистку, сеятеля, губернатора, пивовара, купца, кондитера, путешественника, чеканщика.

Маршрут второго дня: необычные места и прогулки по Ярославлю

Второй день в столице Золотого кольца отлично подойдет, чтобы уйти за пределы исторического центра и насладиться спокойным отдыхом в менее туристических местах.

Прогулка на теплоходе

Речной круиз - отличная идея для осмотра города под другим углом и отдыха от ходьбы. С реки открываются лучшие ракурсы на Волжскую набережную, золотые купола храмов в Коровниках и мощные стены Спасо-Преображенского монастыря. Вечером на набережных включается подсветка. Для прогулки можно выбрать не только привычный речной трамвай, но и современный электрический катамаран "Белояр".

Толгский монастырь

По реке удобно добраться до Толгского монастыря - действующей женской обители. Она основана в XIV веке на месте явления Толгской иконы Божьей Матери. Чудотворная икона и сейчас находится в Крестовоздвиженском храме. В монастыре можно прогуляться в единственную в Центральной России кедровую рощу, а также полюбоваться старинными храмами и цветущими растениями.

Парк Тысячелетия и колесо обозрения "Золотое кольцо"

Парк на Которосльной набережной рядом с концертно-зрелищным центром "Миллениум" был открыт в 2010 году, когда отмечалось тысячелетие Ярославля. Здесь обустроены дорожки и детские площадки. Здесь же стоит подарок Зураба Церетели - медведь-рыбак.

Рядом с парком располагается 65-метровое колесо обозрения - одно из самых высоких в России. Закрытые кондиционированные кабинки на шесть человек позволяют комфортно насладиться панорамой Ярославля даже в жару. Внутри кабинок можно взять аудиогид, который расскажет о достопримечательностях города.

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Петропавловский парк

Один из самых необычных парков Ярославля расположен в Красноперекопском районе примерно в четырех километрах от центра. Парк в голландском стиле с каскадом из пяти прудов основан в начале XVIII века вместе с Большой ярославской мануфактурой. Здесь же построена церковь апостолов Петра и Павла. Редкий для провинции образец петровского барокко возведен как копия Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

По дороге в парк из центра можно посмотреть храм Иоанна Предтечи - единственный в России храм с 15-ю главами. Его изображение украшало тысячерублевую купюру предыдущего образца.

Куда сходить с детьми в Ярославле

В Ярославле хватает развлечений для детей разных возрастов - есть и бесплатные городские пространства, и парки аттракционов, и музеи с интерактивными программами. Летом семьям с детьми можно посоветовать прогулку по Волжской набережной с посещением парка на Даманском острове, Ярославский зоопарк и интерактивные музеи.

Парк на Даманском острове

Уютный парк на острове посреди Которосли неподалеку от Стрелки - отличный вариант как для активного, так и для спокойного отдыха. Здесь есть платные аттракционы - от мини-поездов для малышей до экстремальных "Бешеного поезда" и "Дома страха", - бесплатные игровые площадки и тенистые аллеи. В парке легко можно провести 3-4 часа.

Ярославский зоопарк

Один из крупнейших в России и самый большой в Центральном федеральном округе зоопарк с просторной территорией и вольерами, приближенными к естественной среде, расположен в Заволжском районе Ярославля. Здесь живут медведи, тигры, львы, волки, олени, ламы, верблюды и многие другие животные, а еще есть контактный уголок с кроликами и козами. Для детей проводят экскурсии и мини лекции о животных. Посещение платное. На неторопливый обход основных зон требуется 3-4 часа.

Шоу-макет "Золотое кольцо"

Музей с мини версией достопримечательностей городов Золотого кольца располагается между Советской площадью и Волжской набережной. На макете оживают улицы, ездят поезда, загораются огни, происходят маленькие сценки из жизни. Детям нравится искать детали, а взрослым - узнавать знакомые места. Это компактный, но очень насыщенный формат: за 1-1,5 часа можно рассмотреть все и не потерять интерес. Посещение платное.

Интерактивные музеи

Для любознательных детей подойдут музеи с вовлечением: там можно трогать экспонаты, нажимать кнопки, собирать модели и участвовать в экспериментах. Опыты и открытия ждут ребят в Музее занимательных наук Эйнштейна, прикоснуться к звездам можно в планетарии имени Терешковой, а почувствовать себя участником необычного путешествия - на детской железной дороге в Яковлевском бору. В зависимости от музея на посещение может уйти 1-3 часа. Все активности платные.

Полезные советы для посещения Ярославля

Как добраться

По железной дороге из Москвы удобно доехать на "Ласточке" (менее 3 часов) или на фирменной электричке (3,5 часа).

На автомобиле путь по трассе М-8 "Холмогоры" займет около 4 часов без учета пробок. Можно воспользоваться рейсовым автобусом

Также работает аэропорт "Туношна". В Ярославль можно прилететь из Санкт-Петербурга, Перми, Нарьян-Мара, Сочи и Казани.

Из Санкт-Петербурга удобнее ехать ночным поездом.

Где оставить машину

Практически во всем историческом центре парковочное пространство платное. Час стоянки легкового автомобиля - 150 рублей. Платить можно через мобильное приложение "ЯПарковка" или на портале yarparking.ru (внести предоплату нужно в течение 15 минут).

Бесплатно машину можно оставить в 15-20 минутах ходьбы от исторического центра (если найдете место) или еще дальше, если хотите воспользоваться общественным транспортом.

Как передвигаться по Ярославлю

Исторический центр компактный, многие точки легко обойти пешком. Общественный транспорт в городе представлен новыми автобусами различной вместимости, троллейбусами, трамваями и электробусами. Стоимость поездки 42 рубля. Наличные в транспорте не принимаются, платить можно банковскими картами или специальными проездными (в том числе разовыми).

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Интересный вариант передвижения по центру - двухэтажный туристический автобус: можно выйти на любой остановке маршрута, а потом продолжить движение на следующем автобусе по тому же билету.

Что взять с собой

Для долгой ходьбы важна удобная обувь. Обязательно возьмите головной убор, бутылку воды и наличные деньги (в некоторых сувенирных лавках карты могут не принимать).

Летом в Ярославле погода переменчива: берите зонт или дождевик. Для вечерних прогулок пригодится легкая куртка или свитер. Если планируете речную прогулку, приготовьте солнцезащитный крем и очки.

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Заключение

Ярославль летом - идеальное направление для короткого путешествия. Для первого знакомства хватит двух дней, можно охватить все главное: исторический центр, Волжскую набережную со Стрелкой, знаковые храмы и музеи.

Летом город особенно хорош: пешие прогулки, речные круизы и парки отлично сочетаются с осмотром достопримечательностей. А благодаря компактности центра и множеству детских развлечений поездка выйдет комфортной для всей семьи.