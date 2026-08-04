В России предложили разработать детальную классификацию горнолыжных курортов

Поддержка правительства Российской Федерации потребуется для разработки детальной классификации горнолыжных курортов - она потребуется, чтобы дать гостям полное представление о предлагаемых услугах. С такой инициативой на совещании по развитию туризма под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина выступил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" Олег Кожемяко.

"Есть ряд вопросов, которые требуют дальнейшей поддержки правительства Российской Федерации, Минэкономразвития. Во-первых, в статистику о горнолыжном курорте входят только горнолыжные трассы. Здесь, конечно, [имеется] запрос у гостей - у тех, кто приезжает отдыхать, - и о расходах на проживание, и об экскурсионном обслуживании. <…> Прошу вашей поддержки в разработке детальной классификации горнолыжных курортов, которая позволит сформировать услуги в соответствии с предпочтением различных групп потребителей", - сказал Кожемяко.

Также он предложил распространить на горнолыжные комплексы программу повышения производительности труда - в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". По словам Кожемяко, это позволит выявить неэффективные процессы стандартизации и улучшить взаимодействие внутренних служб курортов.

Сегодня в стране действуют более 400 горнолыжных комплексов с протяженностью оборудованных трасс в 1613 км, на них задействовано около 1000 подъемников. По данным комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм", в зимний сезон 2025-2026 годов количество посетителей таких курортов составило 9 млн человек.