Мишустин потребовал устранить «неразбериху» с профстандартами в сфере туризма

Профессиональные стандарты в области туризма нужно привести в порядок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании по туризму глава Минобрнауки Валерий Фальков посетовал, что сейчас "вузы готовят больше теоретиков сервиса, а не людей, имеющих практические навыки". Например, выпускники хорошо знают историю туризма, но плохо ориентируются в реальных системах. Он обозначил и другие проблемы, например, по словам министра, сейчас шеф-поваров готовят по направлению "менеджмент". Чтобы решить вопрос, нужно ввести новую специальность, что и планируется сделать.

"Хотел бы, чтобы мы учли предложение министерства науки и высшего образования о стандартах. Конечно, вот эти все неразберихи с менеджерами в виде шеф-поваров и так далее - надо называть вещи своими именами. А профессионалов - соответствующей профессией. И гордиться этой профессией. Я имею в виду профстандарт в сфере сервиса и туризма и реализацию соответствующих мероприятий по повышению квалификации преподавателей в рамках профильного национального проекта", - отметил Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что студенты колледжей и вузов должны получать актуальные знания и навыки, а это требует постоянного обновления компетенций преподавателей и вовлечения компаний в процесс обучения.