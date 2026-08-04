Россию за полгода посетили 2,5 миллиона иностранных туристов

Иностранный турпоток в Россию по итогам 6 месяцев 2026-го достиг 2,5 млн поездок, что на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященном развитию внутреннего туризма.

По словам главы Минэкономразвития, положительная динамика стала продолжением тенденции, сформировавшейся в 2025 году. Тогда въездной туризм вырос на 12%, а лидером по числу иностранных гостей стал Китай, на который теперь приходится свыше 22% всех прибытий. В числе крупнейших рынков также находятся страны Персидского залива, Турция и Индия.

Максим Решетников отметил, что одним из ключевых факторов роста стало последовательное упрощение визового режима. В частности, после отмены виз с Китаем объем бронирований увеличился в 6 раз. Кроме того, Россия заключила соглашения о безвизе с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой, а также расширила возможности e-visa, увеличив перечень стран-участниц и сроки пребывания. По оценке министерства, совокупный эффект этих решений составил около 730 тыс. дополнительных иностранных туристов по итогам 2025 года и первой половины 2026-го.

Министр также обратил внимание, что путешественники из-за рубежа все чаще выбирают не только Москву и Санкт-Петербург. Растет интерес к таким направлениям, как Мурманск, Владивосток и Казань.

Дополнительный вклад в увеличение въездного турпотока внесло расширение международного авиасообщения. За последние годы были открыты рейсы в Россию из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. Возобновилось прямое авиасообщение с Филиппинами, а в июле 2026 года стартовали рейсы между Россией и Танзанией. В настоящее время прямые перелеты выполняются по 34 международным направлениям.