Около 200 отелей в России уже поддерживают заселение через MАКС

Почти 200 гостиниц в 40 регионах России уже предоставляют возможность заселения через национальный мессенджер MАКС. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития внутреннего туризма.

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По словам главы правительства, сейчас при регистрации в гостиницах также можно использовать не только внутренний и заграничный паспорта, но и водительское удостоверение либо военный билет.

Михаил Мишустин напомнил, что с 1 апреля вступило в силу постановление правительства, расширившее перечень способов подтверждения личности при заселении в классифицированные средства размещения. Помимо паспорта, теперь допускается использование водительского удостоверения, биометрии или сервисов портала «Госуслуги».

При этом с 1 сентября возможность регистрации через мессенджер MАКС появится в гостиницах и других средствах размещения с номерным фондом более 50 номеров.

Отметим, что в соцсетях многие пользователи неоднозначно относятся к такому решению. Значительная часть туристов пока не готова доверять свои документы мессенджеру и не видит проблем в использовании обычного паспорта для подтверждении личности.