В Астрахани туристы могут примерить на себя роли ученых и рыбаков

Современный турист все больше напоминает ученого Паганеля из романа Жюля Верна: для него поездка равнозначна научному открытию. Сегодня центром такого "умного" путешествия становится Астрахань, где гости посещают лаборатории, изучают планктон и пробуют управлять рыболовецкими судами. Это не просто экскурсия, а настоящее посвящение в профессию, в котором вековые традиции встречаются с высокими технологиями.

© Российская Газета

Волго-Каспийский бассейн - это настоящая кладовая биоресурсов, а местные рыбацкие традиции уходят корнями в глубину веков. Сегодня здесь происходит нечто большее, чем просто вылов и переработка рыбы: Астраханский государственный технический университет превращается в центр притяжения для научно-популярного туризма.

Одним из ключевых объектов нового туристического маршрута является Тренажерный центр морских технологий. В нем установлены новейшие навигационные обучающие комплексы и тренажер промысловой палубы крупнотоннажного рыболовецкого траулера. Для справки: длина судна достигает 140 метров, а водоизмещение - свыше десяти тысяч тонн.

Туристы смогут не только наблюдать за работой оборудования, но и самостоятельно попробовать управлять траулером, отрабатывая навыки промысла в условиях, максимально приближенных к реальным. При этом доступны различные специальности - от матроса до капитана.

Особый интерес вызывает Биоаквапарк - научно-технический комплекс аквакультуры АГТУ. Здесь собрана редкая живая коллекция промысловых и тропических видов обитателей морей и океанов. Посетители могут увидеть в естественной среде не только карпов и окуней, но и знаменитую царскую рыбу - белугу, русского осетра, стерлядь. В составе комплекса работает и специализированная лаборатория тропических аквариумных рыб. Лаборанты и ученые рассказывают о методах разведения и сохранения популяции осетровых, а также знакомят с экзотическими обитателями тропических вод.

Не меньшей популярностью пользуется Центр пищевых биотехнологий, где рождаются новые инновационные блюда. Для туристов организуют мастер-классы и экскурсии, на которых можно увидеть процесс создания продуктов и даже продегустировать результаты труда ученых. Например, отведать ферментированный рыбный соус, который призван заменить заокеанский гарум, содержащий вредные пищевые добавки и редкие для России анчоусы.

Аспирант АГТУ Кирилл Ковалев ранее рассказывал "Российской газете": "Принципиальное отличие нашего гарума - использование голов, хвостов, обрезков филе и внутренностей целого ряда непопулярных видов астраханской рыбы. Речь идет о густере, карасе, красноперке, лине и сопе. Они содержат много белка, коллагена и жиров, которые при особой ферментации превращаются в глутаминовую кислоту, усиливающую вкус блюд".

Астраханские ученые предлагают управляемый биотехнологический метод, который сокращает сроки приготовления в четыре раза и минимизирует неприятные запахи при производстве.

"Определенный температурный режим позволяет убрать резкий рыбный запах, появляющийся при ферментации. Ускорение готовности соуса до трех месяцев достигается за счет использования безопасного мицелиального гриба Aspergillus oryzae", - добавляет Кирилл Ковалев.

Результатом переработки становится продукт с высоким содержанием свободных аминокислот, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот и минеральных веществ.

Одной из самых ярких новинок университета стал натуральный сухой пищевой краситель из черного риса. Команда исследователей получила его по инновационной методике: водный экстракт антоцианов из черного риса выпаривается и сушится до темно-фиолетового порошка. Антоцианы - это растительные компоненты, которые являются сильными антиоксидантами: они нейтрализуют действие свободных радикалов, подавляют рост опухоли и благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов.

Особенность астраханской технологии в том, что ученые отказались от использования спирта и органических растворителей, которые применяют китайские производители аналогичного красителя. Вместо этого берутся только дистиллированная вода и черный рис, богатый полезными компонентами и выращиваемый в Астраханской области. Полученный краситель востребован в пищевой промышленности для окрашивания десертов, украшения выпечки и создания эффектных напитков.

Среди других разработок центра - рыбный желатин, на основе которого готовят полезные и вкусные торты и десерты; соус из чешуи ракообразных; паштет из частиковых видов рыб; биодобавки на основе акваколлагена.

Выступая на X Каспийском медиафоруме, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что в последние годы все больше гостей в регион привлекает познавательный туризм: