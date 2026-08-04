В Туле появился бесплатный туристический автобус

В Тульской области с 1 августа стал курсировать новый туристический автобус. Специальный транспорт выделен, чтобы помочь добраться до достопримечательностей, которые расположены достаточно удаленно от транспортных узлов.

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Состоялся первый рейс - на Куликово поле. Туристы смогли посетить музейный комплекс в Моховом, совершили экскурсию по основной экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", а также побывали на мемориале на Красном холме.

Проезд в автобусе бесплатный. Эту новую услугу может получить каждый желающий отправиться в поездки по малым городам Тульской области, совершить увлекательные экскурсии и получить незабываемые впечатления. Достаточно зарегистрироваться для участия в поездке, для чего необходимо заполнить форму на туристическом портале визиттула.рф.

При планировании поездки надо учитывать, что автобус бесплатно довезет туда и обратно, а вот сами экскурсии надо будет оплачивать на месте.