Санаторный отдых продолжает молодеть

Санаторный отдых в Ставропольском крае - основа туристической отрасли региона. Суперсовременные и проработавшие не одно десятилетие, рассчитанные на любую возрастную категорию - здравницы в регионе есть на любой вкус и кошелек, и они остаются визитной карточкой всего Ставрополья и в особенности Кавказских Минеральных Вод.

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Кавминводы давно живут в режиме курортного конвейера - сезон здесь длится круглый год, а спрос стабильно высокий: хорошие варианты разбирают заранее. В КМВ едут не только поправить здоровье, но и перезагрузиться, пройти обследование, выспаться, снять стресс и вернуться домой отдохнувшим и с морем впечатлений.

Масштаб у отрасли огромный. В 2026 году на КМВ работает 128 санаториев - это около 18,5 тысячи номеров на 35,4 тысячи мест. По словам главы региона Владимира Владимирова, в крае продолжают появляться новые здравницы, а действующие становятся все лучше.

- Только в 2025 году открыли 17 новых санаториев и гостиниц, создали около полутысячи рабочих мест. В этом году реализуем еще 32 таких проекта. Это делает край доступнее для путешественников и помогает развивать наши курорты. "В партнерстве с инвесторами планируем и дальше строить новые гостиницы и санатории", -сообщил Владимиров.

Ранее глава региона заявлял, что работать будут и над внешним видом старых здравниц, некоторые из которых находятся в запущенном состоянии. Их ждет новая жизнь после модернизации и ремонта. По словам губернатора, это и поддержка экономики, и опрятный вид курортов.

Хороший пример - профсоюзный санаторий на юго-западном склоне Машука. К 2026 году здесь завершили первый этап капремонта: ввели в эксплуатацию три этажа спального корпуса (около 70 номеров), холл, столовую, 14 медицинских кабинетов, обновили фасад и территорию. Рядом находятся радоновая лечебница и грязелечебница, питьевые бюветы. А по соседству приводится в порядок курортная зона с прогулочными маршрутами. Благодаря такому подходу выигрывает не только сам объект, но и ближайшая территория, по которой становится приятнее гулять.

В последние годы модернизация стала постоянным процессом для здравниц: они обновляют номерной фонд, ремонтируют корпуса, докупают медицинское оборудование, расширяют диагностические возможности.

- У инвесторов сейчас активная позиция, они с интересом вкладывают в существующие санаторно-курортные организации и создают новые, в этом году заработал санаторий в Ессентуках, строится здравница в Пятигорске, - рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов.

По его словам, в 2026 году на Ставрополье реализуют проекты санаторно-курортной направленности общей стоимостью 60 миллиардов рублей. Они сейчас в разной степени готовности. До 2035 года таких проектов может быть уже 65 на 140 миллиардов рублей, у их инициаторов уже есть земля или имеются разрешения.

По наблюдениям региональных властей, бронировать санатории и отели все чаще начинают за несколько месяцев до поездки, особенно если даты приходятся на праздники и высокий сезон. Современный турист часто продумывает поездку заранее, и у него есть хороший выбор в крае. Для здравниц это сигнал: гостю важны не только процедуры, но и качество номеров, питание, сервис, удобные маршруты для прогулок и нормальная городская среда вокруг.

Деньги в отрасли тоже показывают динамику. По данным краевого минтуризма, санаторно-курортный и туристский комплекс в 2024 году предоставил услуг на 36,3 миллиарда рублей, в 2025-м - на 36,7 миллиарда. Цель на 2026 год - 37,1 миллиарда. Для региона это рабочие места, налоговые платежи, загрузка малого бизнеса и стимул вкладываться в инфраструктуру.

Поддержка идет не только от самих участников рынка. В крае действует региональная государственная программа "Туристско-рекреационный комплекс": предприниматели могут получить прямую помощь на проекты. Для санаторной отрасли это означает более понятную экономику, особенно когда речь идет о дорогих работах и оборудовании, которые сложно профинансировать только из текущей выручки.

При этом сама модель спроса за последнее десятилетие заметно поменялась. Россияне все чаще выбирают санаторий для профилактики: восстановления после перегруза, прохождения чекапа, налаживания сна. Вместо традиционных трех недель - короткие программы на 3 - 7-10 дней. Важно, что "классика" тоже никуда не делась: КМВ по-прежнему сильны в лечении желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата. Но гость чаще берет базовый лайт-пакет и уже на месте добавляет нужные процедуры.

Меняется и портрет отдыхающего. Самая многочисленная группа - 35 - 45 лет. А интерес зумеров к санаториям за год вырос на 15 - 30 процентов. На общероссийском уровне также сохраняется тренд на омоложение санаторной аудитории, а главным направлением для нее по-прежнему остаются Кавказские Минеральные Воды.

У премиального сегмента - свои особенности. Количество бронирований таких санаториев в России за три года выросло на 32 процента, и спрос на них более ровный по сезонам.

Еще одна перемена - гендерная: мужчины стали активнее покупать именно лечебные и оздоровительные программы, а не просто приезжать вместе с женами. В отрасли отмечают, что почти 40 процентов программ сегодня приобретают мужчины.

Цены прямо зависят от сегмента и длительности пребывания. В санаторную путевку обычно уже входят трехразовое питание и базовые процедуры. В эконом-сегменте неделя в санатории будет стоить примерно от 33,6 тысячи рублей на одного человека, две недели - от 67,2 тысячи, в среднем сегменте - от 45,15 тысячи за неделю, а в премиальном - от 102,9 тысячи.

Стоимость туров с лечением в санаториях высокого ценового сегмента, по данным туроператоров, начинается примерно от 195 тысячи рублей на двоих на 10 дней. При этом рынок честно признает: единого стандарта премиального санатория в стране нет. Обычно речь идет о четырех- или пятизвездочных объектах со свежими номерами, развитой инфраструктурой (СПА-комплексами, бассейнами, ресторанами), шведским столом с диетическими опциями, дополнительными сервисами вроде подогреваемых уличных бассейнов с минеральной водой.

Но стоит помнить: природные лечебные факторы - минеральная вода, ванны, грязевые аппликации - доступны всем здравницам, и базовые программы строятся на единых медицинских стандартах. Разница чаще определяется глубиной диагностики, доступом к более новому оборудованию и набором дополнительных услуг.

- Ставропольский край - уникальное место на туристской карте России. Он имеет выгодное географическое расположение и значительные рекреационные ресурсы, - подчеркнул Андрей Толбатов. - Несомненно, "жемчужиной" всего региона являются Кавказские Минеральные Воды. Каждый из курортных городов КМВ обладает уникальностью и привлекателен для туристов. Благодаря природным лечебным ресурсам у каждого города-курорта сформировался свой лечебный профиль.

В Кисловодске традиционно сильны программы, касающиеся лечения заболеваний системы кровообращения, дыхательной и нервной систем, в Ессентуках - желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ, в Пятигорске - опорно-двигательного аппарата, нервной и пищеварительной систем, кожных и гинекологических проблем, в Железноводске - органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ.

По словам генерального директора пятигорского санатория Татьяны Чумаковой, тот уровень сервиса, который еще недавно считался стандартным, пересмотрели, так как запросы курортников меняются. И здравницам важно соответствовать требованиям туристов, идти в ногу со временем.

- Наши врачи совершенствуют методики, разрабатывают новые программы. К примеру, совсем недавно большой популярностью пользовались программы для тех, кто перенес коронавирус. Мы также принимаем детей от одного года, поэтому часто туристы приезжают семьями, - подчеркнула Чумакова.

Современная повестка санаториев все больше уходит в превентивную и персонализированную медицину. Это не спор с классическим лечением, а расширение возможностей. Человек приезжает до того, как успел заболеть, чтобы понять риски, пройти обследование, скорректировать режим, питание, физическую нагрузку. Весной, например, особенно востребованы программы восстановления: после зимы ресурса меньше, хочется улучшить сон и тонус, добавить движения. На КМВ такие модули часто собирают как конструктор, ориентируясь на уровень стресса, тип кожи, вес, подготовку к повышенным нагрузкам.

Парки буквально подталкивают к ходьбе. А санатории добавляют в программы скандинавскую ходьбу по тропам, йогу и другие тренировки, исходя из состояния суставов, сердца и общего уровня подготовки человека. Здесь ценится не спортивный азарт, а безопасный ритм, который помогает восстановлению. Для городского жителя, который годами живет в сидячем режиме, это иногда главный эффект от путевки, который потом хочется забрать домой.

Есть у санаториев региона и особая миссия - Ставропольский край играет заметную роль в реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. На базе здравниц, прежде всего в КМВ, развернуты программы медицинского восстановления. Это настоящее продолжение исторической традиции: в годы Великой Отечественной войны курортные города были крупным госпитальным тылом, а санатории перепрофилировали под эвакогоспитали. Сегодня подход другой - больше технологий и современного оборудования, но сама идея не меняется: возвращать человеку здоровье и опору.

С 2025 года, по инициативе губернатора края, в рамках программы "Герои Ставрополья" идет оптимизация организации бесплатной реабилитации в лучших здравницах КМВ. Для санаторной отрасли это еще и профессиональный вызов, ведь им надо активнее развивать медицинскую часть, стандартизировать маршрутизацию пациентов и выстраивать устойчивую систему.