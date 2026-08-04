Россияне увлеклись поездками за льдом и лотосами

Интерес к поездкам, привязанным к конкретному природному явлению, за последние два года вырос примерно на 30%, подсчитала платформа сообщества туроператоров "Большая Страна".

Такие поездки перестали быть экзотикой и превратились в заметный сегмент событийного туризма, отмечает эксперт по путешествиям сообщества Юлия Любимова. Интерес к таким турам вырос на треть, что эксперт связывает с ограниченностью природных явлений. Такая поездка не воспринимается как стандартная экскурсия, которую можно повторить в любой момент, в ней есть элемент удачи и ощущение личного открытия.

Один из самых выразительных сезонных продуктов - зимний Байкал. Период с наиболее эффектным льдом длится около месяца, с середины февраля до середины марта, поэтому бронирование, по словам Любимовой, начинается уже в сентябре. Туристов привлекает не просто вид на замерзшее озеро, а возможность увидеть пузырьки и торосы, покататься на коньках, услышать "пение" льда и добраться на хивусе до отдаленных мысов. По информации руководителя пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елены Шелеховой, количество бронирований отелей на Байкале в феврале - марте и июле - августе в среднем на 60% больше, чем в межсезонье.

Лидеры сезонного флоритуризма - цветение маральника на Алтае в конце апреля - начале мая, диких тюльпанов в Калмыкии в апреле и лотосов в дельте Волги в июле - августе.