Турист отсудил у туроператора почти 900 тысяч рублей из-за плана «Ковер»
Семья из Твери не смогла улететь в отпуск из-за отмены рейса во Внуково. Туроператор вернул только часть денег, удержав почти 280 тыс. руб. за билеты. Апелляционная инстанция встала на сторону туристов, признав это незаконным.
Согласно материалам дела, мужчина приобрел путевку для двух семей – всего на восемь человек, включая его супругу, детей и друзей. Общая стоимость тура составила 672 тыс. руб. Вылет планировался 7 мая 2025 года, но авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейс из-за введения плана «Ковер».
Туроператор предложил альтернативный вылет 9 мая, перечислив деньги за потерянные дни отдыха. Путешественник отказался и потребовал полного возврата средств. Компания отправила клиенту около 393 тыс. руб., а остальное удержала в качестве ФПР, сославшись на невозвратные тарифы авиабилетов и расходы на бронирование отелей.
Заволжский районный суд Твери признал действия туроператора правомерными. Судья квалифицировал отмену рейса как форс-мажор и освободил компанию от ответственности. С таким решением истец не согласился и подал апелляцию.
Областной суд пересмотрел дело и занял противоположную позицию. Отказ от поездки признали вынужденным, а не добровольным. Суд также указал, что план «Ковер» нельзя считать непредвиденным обстоятельством: подобные ограничения вводились неоднократно, и профессиональный участник рынка должен был предусмотреть такие риски.
В итоге апелляция отменила решение первой инстанции и постановила взыскать с туроператора в пользу истца удержанную часть стоимости тура – 279 тыс. руб., столько же в качестве неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф за отказ удовлетворить требования добровольно – 278 тыс. руб., а также возмещение судебных и почтовых расходов. Общая сумма превысила 868 тыс. руб. Туроператор вправе обжаловать решение суда.