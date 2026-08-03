Турист отсудил у туроператора почти 900 тысяч рублей из-за плана «Ковер»

Семья из Твери не смогла улететь в отпуск из-за отмены рейса во Внуково. Туроператор вернул только часть денег, удержав почти 280 тыс. руб. за билеты. Апелляционная инстанция встала на сторону туристов, признав это незаконным.

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Согласно материалам дела, мужчина приобрел путевку для двух семей – всего на восемь человек, включая его супругу, детей и друзей. Общая стоимость тура составила 672 тыс. руб. Вылет планировался 7 мая 2025 года, но авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейс из-за введения плана «Ковер».

Туроператор предложил альтернативный вылет 9 мая, перечислив деньги за потерянные дни отдыха. Путешественник отказался и потребовал полного возврата средств. Компания отправила клиенту около 393 тыс. руб., а остальное удержала в качестве ФПР, сославшись на невозвратные тарифы авиабилетов и расходы на бронирование отелей.

Заволжский районный суд Твери признал действия туроператора правомерными. Судья квалифицировал отмену рейса как форс-мажор и освободил компанию от ответственности. С таким решением истец не согласился и подал апелляцию.

Областной суд пересмотрел дело и занял противоположную позицию. Отказ от поездки признали вынужденным, а не добровольным. Суд также указал, что план «Ковер» нельзя считать непредвиденным обстоятельством: подобные ограничения вводились неоднократно, и профессиональный участник рынка должен был предусмотреть такие риски.

В итоге апелляция отменила решение первой инстанции и постановила взыскать с туроператора в пользу истца удержанную часть стоимости тура – 279 тыс. руб., столько же в качестве неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф за отказ удовлетворить требования добровольно – 278 тыс. руб., а также возмещение судебных и почтовых расходов. Общая сумма превысила 868 тыс. руб. Туроператор вправе обжаловать решение суда.