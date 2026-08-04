В Калмыкии откроют первый паломнический маршрут

Первый историко-просветительский православный маршрут "По пути Кирилла и Мефодия" готовятся запустить в Калмыкии. Его решили открыть к юбилею особенной для региона даты.

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По преданию, 11 сентября 1946 года прихожане Крестовоздвиженской церкви стали свидетелями чуда - явления Христа Спасителя во время службы в день памяти об усекновении главы Иоанна Предтечи. Один из очевидцев обратился к ставропольскому художнику. И тот написал икону, запечатлевшую святой образ. Она была признана чудотворной. Надо сказать, что события, связанные с христианскими легендами на калмыцкой земле, где сегодня большинство жителей исповедуют буддизм, происходили и в глубокой древности. Так, к середине IX века святые братья, создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий, прошли через степи в качестве миссионеров. Чуть позже здесь же состоялась историческая встреча сына хана Золотой Орды Сартака и Александра Невского. "Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 10 сентября в качестве даты празднования явления Христа Спасителя в Элисте. Дата смещена, чтобы не совпала с днем памяти Иоанна Крестителя. В республике пройдут торжественная литургия, крестный ход, деловые встречи экспертов по межконфессиональному взаимодействию и операторов паломнического туризма", - рассказали "РГ" в пресс-службе главы Калмыкии.

Участники тура, который длится четыре дня и три ночи, смогут пообщаться с потомками очевидцев явления Христа, увидят икону и смогут приложиться к ней. Также они посетят Казанский кафедральный собор, где находится чудотворный образ "Неопалимая Купина", строящийся храм в честь святых Кирилла и Мефодия и часовню Александра Невского.

Побывать в Калмыкии и не познакомиться с местной культурой и религией было бы непростительно. Поэтому программу тура дополнит посещение крупнейшего буддийского храма в Европе, в котором установлена самая большая в России девятиметровая статуя Будды. Будет и мастер-класс по старомонгольской письменности "Тодо бичг". Кроме того, туристы совершат поездку к уникальным калмыцким природным достопримечательностям - Одинокому тополю с каскадом родников и живописному озеру Маныч-Гудило. Особые впечатления от поездки оставят прогулки верхом на верблюдах, а также дегустация знаменитых борцоков и калмыцкого чая, приготовленного в ходе специальной церемонии.