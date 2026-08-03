Как туристы справляются с дефицитом топлива

Несмотря на то что ситуация с бензином по сравнению с серединой июня заметно улучшилась, некоторые туристы, собирающиеся на юг на машине, по-прежнему хотят перестраховаться и присматривают канистры для топлива.

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«На Черное море едут не на 2 дня, за это время все может измениться. Лучше иметь с собой запас – на всякий случай».

Впрочем, уверенности в необходимости таких запасов становится все меньше.

«Я уже приготовил две советские канистры по 20 литров – взял у отца. Но сейчас, когда ситуация налаживается, думаю, брать или не брать», – поделился один из путешественников.

Причина сомнений проста: в тематических чатах все больше сообщений о том, что на трассе М-4 «Дон» бензин есть почти везде, а очереди, если и возникают, уже не выглядят огромными.

«Самые большие скопления машин – примерно на 40 минут – час – на брендовых АЗС: "Роснефти" и "Лукойле", где цены ниже. На "Газпроме" людей меньше. На ноунейм-заправках вообще пусто, но и платить придется больше», – рассказывают водители.

По их оценкам, без топлива остается лишь 10–20% заправок.

Есть и другая проблема: канистры нужно где-то хранить во время отдыха. Один из популярных вопросов в профильных чатах:

«Берем две про запас, но как они будут стоять в багажнике на жаре?»

Советы традиционные:

«Оберните теплоотражающей тканью», «Ставьте машину в тенек».

В результате многие приходят к неожиданному выводу:

«Сейчас с бензином стало проще. Может, ну их, эти канистры?»

Некоторые признаются, что уже съездили на юг с запасом топлива… и благополучно привезли его обратно. По мнению туристов, если и везти бензин с собой, то скорее как антистресс.

Тот факт, что емкости для топлива стали менее популярными, подтверждает и статистика. По данным «Платформы ОФД», за последний месяц продажи канистр на маркетплейсах упали на 81%, а средняя цена снизилась примерно на 20%.

Официальные данные также говорят о стабилизации ситуации. Во многих регионах объемы поставок топлива увеличились. В частности, 30 июля власти Краснодарского края сообщили, что ограничения на большинстве АЗС постепенно снимаются. По данным администрации, в регионе работают 927 заправочных станций, еще на 114 горючее временно отсутствует.