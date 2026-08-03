Туристический поезд «Гастротур» отправится из Москвы на юг России

Туристический поезд «Гастротур» отправится на юг России из Москвы в субботу, 3 октября. Об этом сообищли в пресс-службе АО «ФПК».

© Вечерняя Москва

В этом году турпоезд «Гастротур» отправится в первый рейс 3 октября по маршруту: Москва — Майкоп — Краснодар/Крымская/Новороссийск Таганрог — Москва, — говорится в публикации.

Состав будет состоять из вагонов-купе, спальных вагонов и вагонов-люкс, а также вагона-ресторана, вагона-бара и вагона-спа.

Во время поездки можно будет увидеть Японский сад в парке «Краснодар», попробовать яблочный сок и адыгейский сыр в Майкопе, узнать о местоположении Богудонии и прогуляться по живописным виноградникам.

Участников организованных экскурсий ждет мастер-класс по приготовлению вареников, прогулка по Таганрогу на «гастрономическом трамвае», дегустация изысканных напитков и многое другое, говорится в Telegram-канале ФПК.

Единственный рейс туристического поезда «Огни Севера» в 2026 году запланирован на 30 октября и пройдет по маршруту Москва — Петрозаводск — Мурманск — Беломорск — Вологда — Москва. Пассажиры поезда смогут посетить «Дом Халла» в Петрозаводске, природный парк «Териберка», Саамскую деревню, Музей Карельского фронта в Беломорске, а также Дом вологодского масла. Кроме того, туристы смогут увидеть северное сияние.