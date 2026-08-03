В России впервые выдали сертификат на частные перевозки на аэростате

Росавиация выдала первый сертификат на коммерческие перевозки на аэростате. Об этом сообщает пресс-служба агентства в мессенджере «Макс».

«Обладателем документа стало ООО “Электрик Технолоджи”, работающее под брендом “Открытое Небо”», - говорится в сообщении.

Специалисты Росавиации проверили компанию и подтвердили, что она осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил. Как передает 360.ru, начальник Управления летной эксплуатации агентства Евгений Кожедуб вручил сертификат и эксплуатационные спецификации учредителю компании Алексею Сакачу.

Аэростат может перевозить до пяти пассажиров, его производством занимается «Русбал». Стало известно, что сертифицирован еще один такой же летательный аппарат. Он будет выполнять полеты над Республикой Алтай.

Ранее сообщалось, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа». Так, с 1 августа перевозчик был лишен права выполнять коммерческие перевозки, а также продавать билеты.