Круиз выходного дня: перезагрузка на Ладоге и Валааме

До отпуска ещё далеко, а уже хочется «сменить картинку» и набраться сил. Короткий отдых должен быть активным и заряжающим. Один из лучших вариантов — тур выходного дня на теплоходе. Здесь можно совместить медитативное созерцание водной глади, познавательные экскурсии и новые знакомства. Почему путешественники выбирают речные круизы, наш корреспондент узнал в туре выходного дня из Санкт-Петербурга до острова Валаам.

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Причина №1. Не нужно брать отпуск — достаточно выходных

До двухнедельного отпуска ещё далеко, а усталость уже чувствуется. Да и коллеги так «заразительно» отдыхают, что душа требует перемен. Хочется за два-три дня отвлечься от суеты и увидеть что-то новое.

В речных путешествиях я не новичок — практически всеми волжскими городами любовалась с воды. А вот северо-западные маршруты ещё не освоила. Поэтому выбрала тур из Санкт-Петербурга до острова Валаам — весь маршрут укладывается в 3 дня и 2 ночи. В удобные мне даты отправлялся теплоход «Волга Стар». Значит, нам туда дорога!

Причина №2. Всё идёт по расписанию

В наше непростое время особенно ценно, когда путешествие проходит без задержек. В речных круизах всё чётко: отправление, завтрак, обед, ужин, экскурсии.

«Мы ждём вас на борту за 15 минут до отправления», — каждый раз напоминала директор круиза Лина Лемешева.

Это правило не для строгости, а для безопасности: у команды есть время убедиться, что все пассажиры на месте.

Причина №3. Безопасность — в приоритете

В коротком туре требования к безопасности остаются такими же как как и в длительном — максимальными.

В первый же час после отправления пассажиров познакомили с командой и провели инструктаж. Помощник капитана Семён Евгеньевич и рулевой Иван Андреевич рассказали о спасательных средствах и показали, как правильно пользоваться жилетами. Затем прошли мини-учения — мы самостоятельно примерили спасательное средство.

А правило возвращаться на борт за 15 минут до отправления — тоже часть общей системы безопасности.

Причина №4. Никаких бытовых хлопот

Свобода от бытовых забот — обязательная черта качественного отдыха. На теплоходе туристы буквально купаются в заботе экипажа.

Утром разбудят приятной музыкой по радио, пригласят на завтрак, сообщат расписание дня и расскажут о достопримечательностях по маршруту.

В ресторанах вкусно кормят. Утренний шведский стол с обилием свежих овощей, выпечки, омлетов, запеканок и блинчиков организован так, что не приходится стоять в очереди. На обед и ужин — заказная система. Подходящие блюда найдут и вегетарианцы, и постящиеся. Для детей предусмотрено отдельное меню.

«Перед каждой навигацией мы пересматриваем меню, добавляем новые блюда, делаем рацион разнообразнее. Многие туристы возвращаются к нам снова, и нам хочется их удивлять», — рассказывает директор ресторана «Волга Стар» Ирина Фадеева.

Администраторы рецепции помогают с любыми вопросами. Проверено на себе: понадобилось погладить блузку — вскоре идеально отутюженная вещь уже висела в каюте.

Чистота безупречная, улыбки персонала искренние — и это создаёт особую атмосферу.

Причина №5. Легендарные и святые места

В нашем круизе было три остановки: крепость Орешек, остров Коневец и остров Валаам.

Первая остановка — крепость Орешек в истоке Невы. Белая ночь, 22:15, а вокруг светло. Основанная в 1323 году, крепость веками защищала русские земли. Она пережила осады, стала политической тюрьмой, а в годы Великой Отечественной вновь превратилась в форпост обороны — гарнизон держал рубеж почти 500 дней. Сегодня можно пройти по древним стенам и увидеть мемориалы защитникам.

Утром второго дня — остров Коневец. Здесь находится знаменитый Конь-камень — гранитный валун весом более 750 тонн. На Святой горе когда-то произошло явление Божией Матери монаху Иоакиму, позже здесь появился скит Казанской иконы Божией Матери. Коневский Рождество-Богородичный монастырь был основан монахом Арсением в 1393 году, его мощам сегодня можно поклониться в монастыре.

Последняя стоянка — Валаам. Я выбрала экскурсию по Центральной усадьбе — обязательный маршрут для тех, кто здесь впервые. Мы поднялись по 62 ступеням на гору Фавор, прошли мимо Знаменской часовни к Святым вратам и посетили Спасо-Преображенский собор, где поклонились мощам основателей обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Посетить столько значимых мест за короткое время без теплохода практически невозможно.

Причина 6. Северная природа, которая остаётся в сердце

Суровая и величественная природа северо запада заметно отличается от средней полосы.

На тропах Коневца — прозрачный сосновый воздух, черничники и густое разнотравье. Здесь хочется говорить тише и слушать больше.

На Валааме поражают деревья, растущие прямо из скал. Корни цепляются за камень, словно доказывая: жизнь сильнее.

И, конечно, Ладога. Она не шумит — она дышит. И ты начинаешь дышать вместе с ней.

Ладожское озеро непредсказуемо: шторм может внезапно изменить маршрут. Но капитан «Волга Стар» Роман Федоренко с 15-летним стажем, он знает характер озера. Для него теплоход — живой организм, а Ладога — серьёзный, но уважаемый партнёр.

«У нас, конечно, есть запасной план на случай шторма, чтобы наши туристы остались довольны экскурсионной программой, — рассказывает директор круиза Лина Лемешева. — Но наш теплоход почти всегда доставляет пассажиров к святому острову».

Нам тоже повезло. Синяя гладь воды сливалась с небом. Тёплый ветер, лёгкая волна, солнце.

«Такое чувство, будто мы в море, и сейчас выпрыгнут дельфины!» — смеётся моя попутчица.

Дельфинов нет, но ощущение настоящего морского простора — есть.

Причина 7. Путешествие не будет скучным

Скучать пассажирам круизов не придется и между остановками. На каждой палубе есть уютные зоны с диванчиками и креслами. В одних из них можно было посидеть почитать книгу, издания выстроились рядами в шкафах тут же рядом. В другом уголке — поиграть в настолки, их коллекция тоже доступна для всех. А можно просто посидеть и поговорить, ведь тур на теплоходе всегда богат на новые знакомства и общение.

Для детей работает клуб «Волна». Там ребятня развлекается играми, смотрит мультики, мастерит на мастер-классах.

По вечерам теплоход становится сценой: концерт, живая музыка, балалайка, танцы, дискотека.

Причина 8. Круиз может стать отличным местом для вашего праздника.

В круизе всегда есть место праздникам. Моими соседями по столу оказалась супружеская пара: путёвку им подарили дети в честь юбилея главы семьи. Команда теплохода поздравила именинника шампанским.

А иногда круизы становятся частью личной истории.

«Однажды молодой человек сделал предложение своей девушке прямо на палубе, — вспоминает Лина Лемешева. — Мы освободили площадку у бара, приготовили шампанское, артист играл романтичную музыку. Конечно, она сказала «да».

Может быть, самые важные слова в жизни, действительно стоит произносить под шум воды и северный ветер?

Совет бывалого. Тур выходного дня подходит всем: и старшему поколению, и активной молодёжи, и семьям с детьми. Можно ненадолго оставить грядки, офис, дела — и вернуться обновлённым. Каждое мгновение в этом путешествии сжимается в плотный ком впечатлений. Всего два дня — а кажется, будто прожита целая неделя.

Если сомневаетесь, понравится ли вам речной формат, начните с короткого маршрута. А дальше — больше. Например, есть круизы до 19 дней, где туристы увидят Ладогу, Волгу, Каму, Дон, десятки городов, их ожидают гастрономические вечера, мастер-классы от шеф-повара, сольные концерты артистов.

Иногда, чтобы почувствовать себя живым, достаточно просто выйти на палубу и посмотреть на воду.

Выражаем искреннюю благодарность компаниям — членам Речного альянса: «ВодоходЪ», «Донинтурфлот», «МРП», СК «Созвездие» — за возможность полюбоваться красотой российских регионов.