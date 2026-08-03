Туристы смогут направлять претензии турагентам

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности туристов направлять претензии к качеству услуг турагента. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Предлагается закрепить право туристов обращаться с претензией к качеству услуг, оказываемых турагентом, а также с требованием о возмещении убытков, причиненных действиями турагента. Подать претензию можно будет не позднее 20 дней со дня окончания действия заключенного между туристом и турагентом договора.

"Реализация положений законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан к туроператорам и позволит им контролировать исполнение турагентами условий договоров", - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается определить случаи наступления ответственности перед туристами для туроператоров и турагентов. По действующему закону туроператор несет ответственность за оказание туристу услуг по заключенному турагентом договору вне зависимости от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги.

Законопроектом предлагается уточнить, что туроператор несет ответственность за убытки или причиненный туристу вред, если им не была предоставлена необходимая информация об условиях путешествия и турпродукте. Если неверная информация была предоставлена турагентом, то ответственность туроператор нести не будет. Также туроператор будет нести ответственность за ненадлежащее оказание услуг, входящих в турпродукт.

Прописываются случаи, когда ответственность перед туристом несет турагент. К ним предлагается причислить случаи, когда турагент не предоставил информацию об условиях путешествия, не перечислил полученные от туриста средства на счет оператора, не согласовал с туроператором условия путешествия на основании запроса туриста или не уведомил туроператора о заключении с туристом договора.

Закон в случае его принятия и подписания президентом вступит в силу с 1 марта 2027 года.