Туристам не сообщали о введении режима ЧС в Архипо-Осиповке

Ни туристам, ни отельерам пока не сообщали о введении режима ЧС в Архипо-Осиповке после удара дрона по пляжу. Об этом рассказали СМИ владельцы гостиниц в поселке.

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Днем в населенном пункте действовало предупреждение о беспилотной опасности. На данный момент оно отменено.

«Ничего нет, все нормально. Единственное, насколько я понимаю, тот участок пока закрыт, пока там все убирают. Но пляж рядом открыт, люди купаются», – рассказали в одном из гостевых домов.

Между тем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что количество пострадавших после падения БПЛА на пляж возросло до 17 человек. Четверо, в том числе двое детей, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 3 августа стало известно, что в Архипо-Осиповке из-за падения обломков БПЛА погибли отдыхающие. Число жертв составило четыре человека, среди погибших оказался ребенок.