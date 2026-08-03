Жители острова Ольхон на Байкале получили преимущество перед туристами

Жители Иркутской области, прописанные или зарегистрированные на острове Ольхон озера Байкал, получили право приоритетного проезда на пароме.

О возможности, которой жители острова давно добивались, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

"На паромной переправе Сахюрта - остров Ольхон установлен внеочередной проезд для транспорта местных жителей".

Льгота позволит островитянам не стоять подолгу - иногда часами - в очереди из туристов, возвращаясь из поездок в райцентр или областную столицу, объяснил глава региона.

Соответствующий документ, разработанный группой специалистов, подписал региональный министр транспорта Максим Лобанов, уточнили в правительстве области.

В кабмине добавили, что жителям острова, желающим воспользоваться своим новым правом, нужно получить в администрации Ольхонского района пропуск на определенный легковой автомобиль или мотоцикл. Эту бумагу следует разместить на лобовом стекле авто.

Есть ограничение: каждый паром сможет принять не больше пяти единиц транспорта местных жителей. Остальные места на переправе будут занимать машины из общей очереди.