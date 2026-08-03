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Жители острова Ольхон получили преимущество перед туристами на Байкале

Российская Газета

Жители Иркутской области, прописанные или зарегистрированные на острове Ольхон озера Байкал, получили право приоритетного проезда на пароме.

Жители острова Ольхон на Байкале получили преимущество перед туристами
© Российская Газета

О возможности, которой жители острова давно добивались, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

"На паромной переправе Сахюрта - остров Ольхон установлен внеочередной проезд для транспорта местных жителей".

Льгота позволит островитянам не стоять подолгу - иногда часами - в очереди из туристов, возвращаясь из поездок в райцентр или областную столицу, объяснил глава региона.

Соответствующий документ, разработанный группой специалистов, подписал региональный министр транспорта Максим Лобанов, уточнили в правительстве области.

В кабмине добавили, что жителям острова, желающим воспользоваться своим новым правом, нужно получить в администрации Ольхонского района пропуск на определенный легковой автомобиль или мотоцикл. Эту бумагу следует разместить на лобовом стекле авто.

Есть ограничение: каждый паром сможет принять не больше пяти единиц транспорта местных жителей. Остальные места на переправе будут занимать машины из общей очереди.