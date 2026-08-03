На распродаже «Бархатный сезон» предложили сэкономить в декабре и глубокой осенью

«Уральские авиалинии» сегодня предложили туристам поискать выгодные цены на распродаже «Бархатный сезон». Им пообещали скидки до 30% на рейсы с 17 августа по 23 декабря. Редакция TourDom.ru проверила, можно ли сэкономить на популярных направлениях в оптимальные для этого периода даты.

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Одним из маршрутов, заявленных в акции, стал Москва – Сочи. Туристам предложили искать билеты от 7 тыс. руб. Система бронирования действительно находит такие варианты по тарифу без багажа, однако в середине октября. Если же рассматривать перелеты в конце августа – начале сентября (а именно этот период многие туристы и считают началом бархатного сезона), минимальная цена оказывается выше – от 9,1 тыс. руб.

С обратными билетами ситуация еще менее привлекательная. При поиске перелета из Сочи в Москву сайт сразу переносит пользователя на декабрь, где действительно доступны места от 6,5 тыс. руб. Если же возвращаться с курорта в сентябре, тут цены будут в 3 раза выше – от 16–18 тыс. руб. Таким образом, round trip на распродаже можно взять за 25 тыс. без багажа, примерно в одну цену с «Победой», но дороже «Аэрофлота», у которого есть варианты в сентябре за 20,8 тыс.

Похожая картина наблюдается и на международных направлениях. Рейсы в Анталью на распродаже не участвуют, но есть Стамбул. Перелет в турецкий мегаполис заявляется по цене от 11,5 тыс. руб. Такие билеты действительно есть, но в основном на декабрьские даты. В августе и сентябре минимальные тарифы составляют около 15,7 тыс. руб. без багажа. Прайс на обратные вылеты из Стамбула также соответствует спецпредложениям лишь в отдельные даты зимой. В ближайшие месяцы стоимость перелета начинается примерно от 15,8 тыс. руб. Получается, что дорога туда-обратно «Уральскими авиалиниями» обойдется туристу в начале осени в лучшем случае в 31 тыс. Дешевле этого прайса готовы взять на борт «Победа», AJet, Pegasus и Southwind Airlines – от 29 тыс.

Таким образом, тем, кто хочет действительно сэкономить на распродаже, придется выбирать более поздние даты. И в случае, например, с Сочи менять формат отдыха с летнего на зимний.

Ранее TourDom.ru писал, реально ли сэкономить на новогодних билетах в Сочи и Турцию на очередной распродаже авиакомпании «Победа».