За что могут оштрафовать на пляже

Юрист Илья Русяев рассказал, что россиянам за прыжки с пирса и заплыв за буйки на пляжах может грозить штраф. Наказание за такие нарушения в каждом регионе определяются местными нормами. Об этом юрист рассказал в беседе с NEWS.ru.

© Вести Подмосковья

«Действующие правила пользования пляжами запрещают заплывать за буйки, подплывать к лодкам и катерам, прыгать в воду с пирсов и бортов, купаться при поднятых предупреждающих флагах и плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах. Конкретную сумму штрафа за эти нарушения федеральный приказ не устанавливает, наказание определяется региональными нормами», - уточнил эксперт.

Кроме того, нельзя приводить с собой на пляж собак, кошек и прочих питомцев, кроме собак-поводырей. За это предусмотрена ответственность по статье 8.52 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей.