МЧС предупредило об опасности смерчей над морем на курортах Кубани

Экстренное предупреждение объявлено на курортах Кубани. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в течение суток 4 и 5 августа на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

В зоне риска — популярные курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи и Сириус.

Местные службы по делам ГО и ЧС настоятельно рекомендуют избегать нахождения вблизи береговой линии во время шторма.

Что делать при смерче — рекомендации МЧС:

Если смерч застиг вас на улице:

- не приближайтесь к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам;

- по возможности найдите ров, яму или углубление в земле и лягте, закрыв голову руками;

- не находитесь на возвышенности, рядом с ЛЭП, заправками и легковоспламеняющимися объектами;

- укрыться можно в метро, подземном переходе или крепком здании (супермаркет, кафе);

- не прячьтесь в неукреплённых строениях (палатки, будки).

Если смерч настиг в машине:

- оставьте автомобиль возле стены по ходу ветра;

- спрячьтесь в кювет или в укреплённое здание.

Важно: при появлении смерча немедленно укройтесь в помещении подальше от окон. Не выходите на улицу без крайней необходимости и не приближайтесь к морю, чтобы снять стихию на камеру.

Главная опасность при смерче — летящие обломки и резкие порывы ветра. Специалисты рекомендуют оставаться в зданиях до полного прекращения стихии.