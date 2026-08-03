Туристы сообщают о горах мусора на пляжах в Сочи

В социальных сетях в минувшие выходные стали появляться ролики туристов, которые сообщают о большом скоплении мусора на пляжах в Сочи. При этом загрязнена не вся береговая линия, а отдельные участки.

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«Мы сегодня на Мамайке, пляж Куба, собрали восемь огромных мешков мусора. Сигареты пачками, какие-то продукты, баллончики. Сказали, позавчера в стороне Новороссийска подорвали танкер с продуктами. Все принесло к нам в Сочи», – уточнила одна из отдыхающих.

Некоторые туристы уверены, что мусор прибило со стороны Турции. Якобы на это указывает санкционное происхождение бытовых отходов – неизвестные в России марки сигарет, банки ушедших газированных напитков, а также импортный алкоголь.

«Люди, которые пишут, что это развод, просто приходите на Кубу и помогайте убирать мусор, может и вам что-нибудь перепадет», – добавляют комментаторы.

Отметим, что такая ситуация не на всех пляжах. Например, судя по отзывам, до некоторых участков берега мусор и вовсе не добрался.

Тем не менее местные жители и туристы возмущаются, что сочинские чиновники игнорируют данные завалы. Администрация мусорное ЧП пока никак не комментирует.