История со вкусом: чем удивляет туристов уникальный музей «Российский арбуз»

3 августа отмечают Всемирный день арбуза. А в городе Камызяке Астраханской области, в здании Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства, вот уже 20 лет работает единственный в России музей "Российский арбуз". Чем живет учреждение сегодня, узнала корреспондент "Российской газеты".

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От Астрахани до города Камызяка ехать по трассе не больше часа. Потеряться нельзя - на дороге есть соответствующий указатель. Меня встречает заведующая и экскурсовод в одном лице - Светлана Старшова.

"Наш музей - единственный в России и в Европе, - рассказывает Светлана Павловна. - Инициатива его создания принадлежит институту, в стенах которого мы находимся вот уже 20 лет. В 2006 году при поддержке Астраханского музея-заповедника учреждение открыло свои двери для посетителей", - поясняет Светлана Павловна.

За два десятилетия в нем побывали туристы со всего мира: из Китая, Японии, Германии, Болгарии, Нидерландов, Индии, Казахстана, Узбекистана. Всех стран не перечислишь. Но что иностранцев удивило больше всего?

"Наверное, то, как мы развенчиваем основной миф: что арбуз - это вовсе не ягода, как принято говорить, а тыквина, так как он относится к семейству тыквенных. Это очень важное понятие, которое для многих здесь открывается впервые", - признается Светлана Старшова.

В Астрахани бахчи появились еще в VII веке, в эпоху Хазарского каганата. В поисках потерянной столицы Золотой Орды - Итиля - археологи рядом с монетами того времени находят сохранившиеся сквозь века семена арбуза.

"Астраханский арбуз к царскому столу стал поступать при Алексее Михайловиче - отце Петра Первого. Их сплавляли вверх по Волге на баржах. Позже и сам Петр Первый, заезжавший в Астрахань перед Персидским походом, восхитился качеством местных арбузов. В память о вкусном обеде он велел выстрелить из пушки и выбить специальную медаль", - отмечает экскурсовод.

Кстати, арбуз долгие годы не употребляли в свежем виде - делали из него патоку или варенье. Брали кусочки мякоти арбуза, замачивали в содовом растворе, отмывали, добавляли соль, перец и в таком виде подавали к столу.

"А вот чтобы полакомиться астраханским арбузом, бывавший в нашем городе в 1858 году известный французский писатель Александр Дюма вынужден был идти на рынок и сам его покупать, - рассказывает Светлана Старшова. - Губернатор таким вкусным блюдом его не угостил, посчитав, что это слишком мелко для столь почтенного гостя: "Негоже угощать тем, что буквально валяется под ногами", - посчитал астраханский глава города. Меж тем Дюма остался в восторге от арбуза, сказав, что вкуснее него в жизни ничего не ел".

В пространстве музея представлены орудия труда конца XIX - начала XX века для возделывания бахчи, оборудование, необходимое для селекционных исследований. Есть здесь стенды о деятельности выдающихся ученых-селекционеров исследовательского института. Астраханские арбузы славятся на всю Россию вовсе неспроста. Большинство вкуснейших сортов этой "тыквы" выведены здесь же, на опытных полях под палящим камызякским солнцем.

Например, автор известного сорта "Астраханский" - доктор сельскохозяйственных наук, профессор Константин Дютин. Всего же под его руководством выведено около десяти сортов бахчевых культур, причем не только арбузов, но и дынь, тыкв, кабачков и патиссонов. А в 1990 году ученый запатентовал метод культивирования бессемянных арбузов.

"В этом году 20 лет отметит и сорт арбуза "Лунный" с ярко-желтой или желто-лимонной мякотью. В 2006 году его вывел здесь же, во Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого овощеводства и бахчеводства, заведующий отделом селекции бахчевых культур Сергей Соколов. Ученому понадобилось десять лет, чтобы добиться желаемого результата", - рассказывает Светлана Старшова.

Кроме этого, побывав в музее арбуза, посетители узнают, какие блюда можно приготовить из него и какими целебными свойствами он обладает: как сделать цукаты, арбузное варенье с лимоном и сахаром, использовать арбузные корки, приготовить арбузный фреш и нардек - уваренный до консистенции меда сок арбузной мякоти. Также расскажут, чем различаются между собой сорта арбуза, как выбрать на рынке и в магазине самые спелые плоды и определить наличие в них нитратов.

Всех секретов раскрывать не будем - приезжайте сюда сами. Лучшее время для посещения - середина августа, когда сезон "полосатиков" в самом разгаре. Цена билетов и вовсе смешная: 20 рублей - детский и 50 - взрослый. В разгар сезона к экскурсии добавляется дегустация. Ее проводят на опытном поле, которое и сейчас усеяно арбузами: совсем скоро они будут радовать гостей своей сочной и сладкой мякотью.

Кстати, арбуз по праву является одним из брендов Астрахани, которую часто называют "арбузной столицей" России. Считается, что каждый третий арбуз в стране выращен именно здесь, под жарким местным солнцем. Селекционеры региона ежегодно выводят новые сорта с мякотью всех цветов радуги, варьируя размеры плодов, количество семечек, плотность и толщину корки.