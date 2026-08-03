Как туристы расслабляются на отдыхе

В минувшую среду, 29 июля тг-канал «Крыша ТурДома» предложил подписчикам опрос: «Как вы расслабляетесь на отдыхе?». Поводом послужил пост в одном из пабликов, в котором со ссылкой на данные торговых сетей и поставщиков утверждалось, что на курортах юга России замечен существенный рост продаж алкоголя.

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В нашем опросе приняло участие более 1150 респондентов. Самым популярным действительно оказался вариант «Признаюсь, на отдыхе не прочь позволить себе спиртное, побольше и почаще», его выбрали 39%. Однако, если сложить доли тех, кто предпочитает «дать волю лени – просто море и пляж» (32%), либо считает спорт и фитнес «лучшим способом восстановиться» (7%), или же старается «как можно больше ездить на экскурсии» (27%), то получается гораздо более внушительная цифра – 66%. Совокупная сумма по всем вариантам превышает 100% потому, что участники могли выбирать более одного ответа.

Как видим, очень для многих алкоголь – далеко не главный атрибут отдыха. Судя по обсуждению под постом с опросом, большинство оставивших комментарии высказались за «золотую середину» и предпочитают не пускаться в крайности на отдыхе:

«Что мешает успеть за отпуск всех предложенное в списке вариантов ответов?», «Без проблем удается все совмещать». А некоторые с юмором обыграли вопрос «Как вы расслабляетесь?»: «А я и не напрягаюсь», «Всегда расслаблена».

Ранее, в конце июля, мы подводили итоги опроса «Планируете ли отправиться на отдых до конца этого летнего сезона?».